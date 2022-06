Le puntate di Brave and Beautiful, in onda dal 27 al 30 giugno, saranno quelle che concluderanno questa stagione. Buone notizie per Cesur e Suhan, visto che la donna si risveglierà dal coma e metterà al mondo il piccolo Korhan. Lieto fine quindi, per la coppia. Prima di assistere a questo, i telespettatori vedranno morire sia Riza che Tahsin.

Suhan in coma, Riza cade nella trappola di Cesur e Tahsin

Finale di stagione al cardiopalma per tutti gli appassionati di Brave and Beautiful. Dopo aver ucciso Korhan, Riza rapirà Suhan. Fortunatamente la donna, tenuta rinchiusa in una casa abbandonata, riuscirà a mettersi in contatto con Cesur il quale, insieme a Tahsin, riuscirà a liberarla.

Peccato che la donna rimarrà ferita alla testa da un colpo di pistola. Suhan finirà in coma, mentre Riza verrà arrestato e otterrà di poter scontare la pena in una clinica psichiatrica. Intanto Hulya telefonerà a Cahide e le chiederà di occuparsi del piccolo Muzzafer. La vedova di Korhan accetterà. Tahsin e Cesur, invece, vorranno uccidere con le proprie mani Riza e gli tenderanno una trappola, facendolo fuggire dalla clinica. Peccato che Riza, quando arriverà sull'imbarcazione che lo dovrebbe portare lontano dalla Turchia, si accorgerà che a bordo ci saranno proprio i suoi due nemici.

Riza e Tahsin muoiono, Suhan entra in travaglio: spoiler Brave and Beautiful

Nel corso degli episodi finali in onda dal 27 al 30 giugno, Cesur sarà sul punto di sparare a Riza ma verrà immobilizzato da un uomo di Tahsin.

Korludag, infatti, vorrà rimanere da solo sulla barca con Riza, perché vorrà essere lui a compiere la vendetta. Dopo una colluttazione, la barca su cui ci saranno Riza e Tahsin esploderà. Una scena a cui Cesur assisterà da lontano. Dunque, proprio sul finale di Brave and Beautiful, sia Riza che Tahsin perderanno la vita. Solo in seguito, Cesur scoprirà una lettera d'addio scritta dal suocero, in cui l'uomo gli chiederà di prendersi cura di Suhan e del bambino.

E proprio in questo frangente, Suhan, ancora in coma, entrerà in travaglio. La situazione sarà difficile, visto che lo shock del parto potrebbe far morire la donna.

Suhan esce dal coma e partorisce il piccolo Korhan

Le scene finali di Brave and Beautiful, vedranno Suhan rompere le acque proprio nell'istante in cui il padre e Riza salteranno in aria.

La donna si risveglierà dal coma proprio nel momento del parto è riuscirà dare alla luce il suo primogenito. Il bambino sarà sano e salvo, proprio come Suhan, che deciderà di chiamare il figlio Korhan, in onore del fratello scomparso. Da notare che Cesur arriverà in ospedale quando il bambino sarà già nato. Scoprirà in un solo colpo, non solo di essere diventato padre, ma anche che Suhan sarà uscita dal coma.