La settima stagione de Il Paradiso delle Signore potrebbe partire con la vendetta di Adelaide nei confronti di Umberto, reo di averla tradita. Al termine della sesta stagione, infatti, Umberto aveva lasciato la contessa per vivere la un amore passionale con Flora. Adelaide però, nonostante non ami i rifiuti, non si è lasciata abbattere da questa situazione: dopo essere entrata in possesso delle quote azionarie di Romagnoli, è diventata la nuova comproprietaria de Il Paradiso.

Inoltre ci saranno grandi cambiamenti in vista anche nello staff del grande magazzino dato che, dopo la partenza di Flora, Vittorio ha pensato di sostituirla con Maria Puglisi.

Il Paradiso: il rapporto fra Umberto e Adelaide

Umberto e Adelaide sono presenti fin dalla prima stagione daily de Il Paradiso delle Signore. I due, nonostante i difetti reciproci, si sono sempre amati e hanno condiviso esperienze molto toccanti. Guarnieri per difendere sua cognata è sempre stato disposto a tutti e lo stesso si può dire della contessa.

Tuttavia Umberto ha sempre avuto una certa inclinazione ai tradimenti avvicinandosi ad altre donne, salvo poi tornare sempre da Adelaide. Nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è entrata in scena Flora Gentile, figlia illegittima di Achille Ravasi, la quale ha portato scompiglio nelle vite dei due. Nonostante i diversi anni di differenza, fra Flora e Umberto è nata una storia d'amore clandestina, che ha fatto crollare le certezze di Guarnieri.

Se in passato l'uomo aveva sempre fatto ritorno da Adelaide, questa volta ha messo tutto in discussione, chiudendo il rapporto con la zia dei suoi figli. La contessa però, nonostante l'aspetto imperturbabile, ha sofferto molto a causa della scelta del suo amato cognato. La donna non è sprofondata di certo in una valle di lacrime, ma ha preferito passare ai fatti, riuscendo peraltro fortuitamente ad appropriarsi delle quote de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso: la contessa spietata, Puglisi ha una promozione

Come ha confermato la stessa Vanessa Gravina, alias Adelaide, durante un'ospitata televisiva, la settima stagione de Il Paradiso delle Signore verrà trasmessa in tv a partire dal prossimo settembre. Le nuove puntate della soap saranno ricche di colpi di scena, fra cui la scelta di Adelaide di vendicarsi di Umberto.

La donna è diventata di fatto la nuova socia di Vittorio, sottraendo le quote al suo ex compagno.

Sono previsti anche altri cambiamenti all'interno del grande magazzino. L'azienda di Conti, difatti, non avrà solo una nuova socia, ma anche una nuova stilista. Si tratta di Maria Puglisi, la quale prenderà il posto di Flora Gentile nella realizzazione di abiti firmati Paradiso.