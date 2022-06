Le avventure della telenovela spagnola Una vita sono sempre più avvincenti. Le anticipazioni delle puntate che il pubblico vedrà sulla rete ammiraglia Mediaset dal 12 al 18 giugno 2022, raccontano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) mentre continuerà a soffrire a causa dell’attentato anarchico che c’è stato ad Acacias 38 e ha causato anche il decesso di Natalia Quesada (Astrid Janer), sarà vittima di un furto. In particolare a derubare l’avvocato sarà Fatima, una domestica assunta da Fabiana (Inma Perez Quiros), prima di smettere di sua volontà di lavorare per lo stesso.

Genoveva Salmeron (Clara Garrido), invece avrà dei dubbi sull’atteggiamento dei nuovi arrivati David Exposito (Aleix Rengel Meca) e Valeria Cardenas (Roser Tapias).

Anticipazioni Una vita, al 18/06: Felipe vittima di un furto, Ramon e Lolita ancora ai ferri corti

Negli episodi occuperanno il piccolo schermo italiano da domenica 12 a sabato 18 giugno, non appena i Dominguez pranzeranno al ristorante Nuovo Secolo sembrerà esserci un aumento di clienti. Intanto Marcello non nasconderà il suo turbamento, non appena Aurelio gli dirà di notare una somiglianza tra Luzdivina e la sua defunta nipote Sara. Nel contempo Felipe non appena Fatima sparirà nel nulla, si renderà conto di essere stato derubato dalla stessa.

Intanto anche Casilda si accorgerà della scomparsa di alcuni oggetti dalla soffitta. Dopo Prudencio, un infermiere al servizio Alvarez Hermoso, che se ne andrà via dopo aver fatto capire di essere stufo di sopportare l’avvocato, anche l'infermiera Dori sin da subito avrà dei battibecchi con l'uomo.

Genoveva dopo aver fatto parecchie domande a David, dirà al marito Aurelio di voler tornare a gestire i loro affari: quest’ultimo consentirà al new entry di lavorare come agente di borsa.

Intanto Fabiana si presenterà nella bottega di Lolita in compagnia di una donna chiamata Marina: in tale circostanza la madre di Concho riceverà una lettera dal partito conservatore. Ramon sarà sempre più convinto a non partecipare all’inaugurazione della piazza in onore del suo defunto figlio. Non passerà molto per assistere a un nuovo litigio tra Palacios e la nuora.

Guillermo cerca di conquistare Azucena, Genoveva mette alla prova David

Liberto quando si renderà conto di non avere il denaro necessario per una ristrutturazione, farà sapere alla moglie Rosina di essersi fatto dare un prestito dai suoi familiari. Guillermo dopo aver confessato a Casilda di essere interessato a Azucena, inizierà a corteggiare la fanciulla. Genoveva non appena David la respingerà, gli dirà di aver messo alla prova la sua fedeltà. Fabiana invece farà arrabbiare Servante, dopo aver rifiutato una proposta di acquisto per la pensione.

Valeria si interesserà al sofferente passato di David, invece Aurelio dirà alla fanciulla di aver affittato un pianoforte per la sua esibizione. Genoveva dopo aver avuto altri sospetti sulla coppia, si impossesserà delle chiavi dello scrittoio del marito e metterà le mani nelle missive scritte da Valeria per Rodrigo.