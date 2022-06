Lory Del Santo, continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica, questa volta a causa di alcuni sospetti lanciati contro gli autori dell'Isola dei Famosi. Ebbene, l'ex naufraga ha detto la sua sul ritiro del fidanzato (o ex) Marco Cucolo. Secondo Del Santo, Marco poteva continuare l'esperienza, nonostante i problemi di salute. A suo giudizio, sarebbero stati gli autori a spingerlo al ritiro e questo per farlo litigare con lei in albergo.

Lory senza freni: i suoi sospetti sul ritiro di Marco Cucolo all'Isola 2022

A causa di alcuni problemi medici legati ai calcoli alla cistifellea, Marco Cucolo è stato costretto al ritiro dall'isola dei famosi.

Un abbandono che è giunto a distanza di pochissimi giorni dall'eliminazione della fidanzata Lory Del Santo. Ancora non si capisce bene se i due stiano ancora insieme oppure no, visto che la showgirl ha dichiarato di non poter perdonare Marco per non averla difesa dagli attacchi degli altri naufraghi. In attesa di capire come evolveranno le cose tra i due, proprio Lory, in una recente intervista rilasciata a Nuovo, ha esternato i suoi dubbi e i suoi sospetti circa il ritiro di Marco dall'Isola.

Del Santo sul ritiro di Marco: 'L’hanno prelevato con una scusa per farci litigare'

Lory nel dettaglio, si è detta convinta che Marco potesse benissimo proseguire la sua avventura all'Isola dei famosi. Secondo la showgirl infatti, i problemi di salute di Cucolo non sarebbero stati così gravi da impedirgli di proseguire il gioco.

Peccato che i medici l'abbiano pensata diversamente, visto che alla fine, Marco è stato costretto al ritiro. Ebbene, Lory a tal proposito, ha esternato i suoi sospetti e ha puntato il dito contro gli autori del reality di Ilary Blasi. In particolare, sulle pagine del settimanale si legge: "Il mio sospetto è che l’abbiano prelevato con una scusa per farci litigare in albergo".

Lory Del Santo e Marco Cucolo: è finita davvero?

"È vero che dovrà operarsi per piccoli calcoli alla cistifellea, ma avrebbe potuto continuare" si legge sul giornale. Pare infatti che questi problemi di salute accompagnino Marco già da diverso tempo, ancor prima di approdare in Honduras. Ora, resta da capire come si evolverà la situazione tra Lory e Marco, visto che la donna ha ribadito, anche in quest'ultima intervista, di aver lasciato il compagno.

Sarà davvero così? Una relazione che dura da nove anni, potrebbe essere giunta al capolinea a causa di un gioco televisivo. Lory Del Santo sembra convinta di ciò che sta facendo, visto che anche nell'ultima diretta dell'Isola dei famosi, ha chiaramente fatto intendere che Marco dovrà cercarsi un' altra casa. Sembra che non riesca a digerire il fatto che lui non abbia preso le sue difese mentre gli altri naufraghi la attaccavano.