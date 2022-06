Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Sei sorelle', incentrata sulla vita, gli amori e i dolori della famiglia Silva Torrealba nella Madrid dei primi decenni del novecento. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 13 al 17 giugno 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16:00. Vi segnaliamo che la puntata di lunedì 13 giugno di 'Sei sorelle' non andrà in onda come di consueto.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui tentativi di Blanca di ingannare Donna Dolores, sulle minacce di Don Riccardo a Salvator, sul desiderio di Francisca di non abbandonare il suo sogno di cantare, sulla gelosia di Elisa nei confronti di Diana e sull'ennesimo incidente che rovinerà una delle produzioni della fabbrica.

Donna Dolores sospetta di Blanca

Le anticipazioni di 'Sei sorelle' ci segnalano che le sorelle Silva avranno bisogno di risparmiare ancora di più per far fronte alla crisi finanziaria che ha colpito la loro famiglia. Per questo motivo, Blanca tenterà in tutti i modi di contenere le spese per l'organizzazione del suo matrimonio, facendo però attenzione a non lasciar capire nulla all'autoritaria Donna Dolores. Gli sforzi di Blanca, però, risulteranno inutili perché la futura suocera inizierà a sospettare dello strano comportamento della giovane. Preoccupato per le minacce ricevute da Don Riccardo, Salvador chiederà a Diana di raccontarle tutta la verità sul padre, senza tralasciare alcun particolare.

Jesus ricatta Ricardo

Francisca ideerà un piano per esibirsi come cantante all'Ambigu sotto mentite spoglie, ma le cose non andranno come lei si aspettava. Avvilita per il fallimento del suo piano, Francisca tenterà di abbandonare il sogno di diventare una cantante per poi concedersi un'altra opportunità. Blanca avrà molte difficoltà nel portare avanti la sua doppia vita fra il lavoro in fabbrica e i suoi impegni in società al fianco di Rodolfo.

Elisa approfitterà dell'ingenuità di Carlitos per attirare l'attenzione di Salvador. In seguito, la giovane utilizzerà la bellezza di Victoria per allontanare Diana da Salvador ed averlo in esclusiva tutto per sé. Petra rivelerà di essere al corrente dell'identità della persona che ha sabotato un macchinario della fabbrica, causando l'incidente di Miguel.

German scoprirà che Carolina sta tramando per danneggiare le sorelle Silva. Jesus chiederà a Don Ricardo molti più soldi in cambio per mantenere il silenzio sulle questioni di cui è a conoscenza. Un incidente in fabbrica rovinerà definitivamente la fase di produzione di un'importante partita di seta.