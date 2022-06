Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e donne: l'indiscrezione circola da tempo ma nelle ultime ore è diventata ancora più insistente. Si vocifera infatti che la 72enne torinese, a settembre, possa entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Quindi la donna lascerebbe Uomini e donne per approdare alla corte di Alfonso Signorini. Nulla è comunque ancora stato confermato, né dalla diretta interessata, né dagli autori del reality.

Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e donne

La stagione di Uomini e donne si appena conclusa ma nonostante questo, Gemma Galgani continua a essere al centro del Gossip: già da tempo si vocifera di un suo imminente abbandono del programma che l'ha resa celebre.

La dama torinese, dopo 12 anni di permanenza nello studio di Maria De Filippi, in questa ultima stagione è stata messa un po' in ombra dalla redazione, che le ha preferito di gran lunga le dinamiche di Ida Platano. Lo hanno notato anche i telespettatori che, in questi ultimi tempi, hanno visto sempre meno spesso Gemma al centro dello studio.

Gemma potrebbe andare al Gf Vip 7

Quindi, alla luce di tutte queste voci, sembra possibile che la veterana di Uomini e donne dica addio alla trasmissione.

Ma c'è di più, visto che nelle ultime ore c'è una nuova indiscrezione su Gemma che circola sul web. Secondo il portale Optimazine, la 72enne sarebbe in trattativa con Alfonso Signorini per entrare al Gf Vip 7 come concorrente.

Nulla è ancora confermato, ma se la notizia fosse vera e Gemma dovesse effettivamente entrare nella Casa di Cinecittà a settembre, evidentemente in quel periodo non potrebbe essere a Uomini e donne.

Gf Vip 7, iniziano a circolare i nomi dei possibili concorrenti

Per Gemma Galgani si tratterebbe di una "svolta". Dopo tanti anni passati a cercare l'amore a Uomini e donne, la dama di tufferebbe in una nuova avventura.

Insieme a lei al Gf Vip 7, potrebbero esserci anche Gigliola Cinquetti e Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez. Ancora nulla è confermato, ma il toto nomi sta circolando sul web proprio in questi giorni.

È vero che manca ancora qualche mese all'inizio della nuova edizione del Gf Vip, ma gli autori stanno cercando di mettere insieme un cast stellare.

C'è anche chi spera che Alfonso Signorini oltre a Gemma, riesca a convincere anche il suo ex storico Giorgio Manetti a entrare nella casa di Cinecittà. Se fosse così, sarebbe un "colpaccio", visto che il pubblico non vede l'ora di vedere i due ex insieme sotto lo stesso tetto. Anche se va ricordato come l'uomo fiorentino, proprio lo scorso autunno, aveva dichiarato di aver rifiutato l'offerta di partecipare al reality di Canale 5.