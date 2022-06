Cosa succede nelle prossime puntate di Sei sorelle in onda nel mese di giugno 2022? La soap opera viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle 16:00 e gli episodi sono disponibili anche in replica accedendo al portale RaiPlay.

Tragici e inaspettati eventi coinvolgeranno le Silva, alle prese con il loro segreto riguardante la morte del padre e con la difficile situazione in fabbrica, che peggiorerà nel corso delle nuove puntate.

Le anticipazioni rivelano che donna Dolores avrà un incidente dalle non semplici conseguenze e che Carlitos metterà in atto una vendetta, sentendosi preso in giro.

Anticipazioni giugno Sei Sorelle: Rodolfo scopre un inquietante segreto

Le Silva continuano a mantenere ben custodito il loro retroscena, la morte del padre. Non solo devono far fronte alla difficile situazione economica della fabbrica, ma anche alle rigide regole imposte dalla società maschilista del tempo.

Nelle nuove puntate di Sei Sorelle, l'atmosfera in fabbrica diventerà ancora più pesante dopo l'elezione di Salvador come direttore. Montaner non è certo un uomo facile e darà del filo da torcere alle sfortunate Silva. Come se non bastasse, gli operai sono furiosi per il loro mancato pagamento.

Nonostante il malcontento generale, il personale ha deciso di lavorare comunque, tentando di non far fallire la fabbrica tessile ed essendo affezionati alle Silva.

Per cercare di risollevare le sorti dell'azienda, le ragazze cercando di convincere una sartoria di Madrid ad acquistare della preziosa stoffa per la contessa di Revetlow.

Occhio a Cristobal che, con il suo proverbiale intuito, verrà a conoscenza di un inquietante retroscena che nasconde Rodolfo: di che cosa si tratta?

Francisca smaschera Rodolfo e Victoria

Continuando con le anticipazioni di Sei Sorelle del mese di giugno, vedremo Salvador dare dei consigli a Carlitos per conquistare Elisa, che però pare non considerarlo.

Tempo di dichiarazioni d'amore anche per German, che confessa il suo amore ad Adela. La sua decisione, ovviamente, è alquanto inopportuna.

Nel frattempo, Francisca viene a sapere che Victoria e Rodolfo hanno una relazione segreta e rimane senza fiato. Blanca, all'oscuro di questo particolare, cerca di far avvicinare Cristobal e Victoria.

Sei Sorelle, nuove puntate: l'incidente di Dolores

Elisa ha approfittato dei sentimenti di Carlitos e quest'ultimo si vendica, chiedendo a Sofia di diventare la sua ragazza.

Nonostante sia attratta da Gabriel, Francisca accetta la corte di Don Luis, che fa di tutto per attirare la sua attenzione. Intanto, Elisa riesce ad avere un appuntamento con Salvador, incontro che però avrà delle conseguenze inaspettate.

Le Silva devono tenere gli occhi aperti, visto che Don Ricardo trama alle loro spalle per far fallire la loro adorata ma sfortunata fabbrica.

Nei prossimi episodi, donna Dolores avrà un incidente che rischierà di mandare a monte una serata importante. Infine, vedremo Salvador prendere una difficile decisione dopo le continue minacce di Don Ricardo.