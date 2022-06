Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Sei sorelle, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 1, da lunedì 20 a venerdì 24 giugno, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Adela e Francisca proveranno a convincere la contessa di Reventlow ad indossare l'abito di seta grigia, in quanto la donna potrà rappresentare l'unica soluzione di salvezza per la Tessuti Silva. Infatti, quest'ultima dovrà convincere le sartorie di Madrid per non fallire.

Poco dopo, Francisca scoprirà la relazione segreta tra Victoria e Rodolfo.

Invece Bianca, che non sapeva niente di questa relazione clandestina, ingenuamente proverà a far avvicinare la donna a suo cognato, Cristobal.

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 1, alla Tessuti Silva rimarrà un'unica possibilità per non fallire e cioè quella di convincere le sartorie di Madrid a comprare la seta grigia. Inoltre, l'unico modo per convincere le sartorie sembrerebbe essere la contessa di Reventlow, arrivata da qualche giorno in città.

Intanto, la polizia continuerà ad indagare per la morte di uno degli operai in fabbrica e alla fine verrà arrestato un responsabile.

Nel mentre, Doña Dolores inizierà ad essere infastidita per le continue visite di Cristóbal a casa della famiglia Silva.

Poco dopo, Adela e Francisca andranno a parlare con la contessa di Reventlow in quanto vorranno convincerla ad indossare l'abito di seta grigia, disegnato proprio da lei. Invece, Carlitos proverà a riconquistare Elisa e per fare ciò seguirà alla lettera i consigli di Salvador.

Allo stesso tempo, Cristobal scoprirà un segreto su suo fratello Rodolfo che lo lascerà senza parole.

Successivamente, la festa più importante di casa Silva rischierà di essere compromessa a causa di un incidente avvenuto ai danni di Doña Dolores e a causa di German che, inopportunamente, si dichiarerà ad Adela.

Poi, però, l'intervento di Salvador cambierà il corso della serata che, alla fine, sarà un successo e otterrà grande risonanza, soprattutto nei salotti femminili dell'alta società di Madrid.

Intanto, Francisca verrà a sapere della relazione segreta tra Victoria e Rodolfo. Nel frattempo, Celia vorrà scrivere una lettera d'amore, ma non saprà bene come fare e per questo ascolterà i consigli di Petra.

Infine, Bianca che sarà all'oscuro della relazione tra Victoria e Rodolfo, cercherà, anche un po' ingenuamente, di far avvicinare la donna a suo cognato Cristobal. Invece, Carlitos vorrà vendicarsi di Elisa che lo starà facendo soffrire parecchio e chiederà a Sofia di essere la sua fidanzata.