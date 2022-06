Sebbene l'edizione numero 21 di Amici si sia conclusa da più di un mese, i riflettori continuano a essere puntati sui talenti che hanno animato la scuola e la casetta. Carola Puddu e Lda si sono rivisti a Napoli: la ballerina è andata a salutare il suo ex compagno di classe con il quale aveva stretto un rapporto di amicizia molto forte. La reunion ha infiammato il web, tanto che qualcuno ha anche ipotizzato un flirt tra i due.

Il cantante e la ballerina di nuovo insieme

Nessun amore in vista, almeno per il momento, ma di certo un'amicizia che quasi nove mesi di convivenza nella casetta di Amici hanno reso molto forte: Carola e Lda si sono rivisti dopo la fine del talent.

A rendere noto l'incontro è stato Luca che, reduce dal grande successo per via dell'esibizione con il padre Gigi D'Alessio alla festa dei primi 30 anni di carriera del cantautore partenopeo, ha documentato l'incontro via social.

"Mi sembrava giusto salutare la mia sorellina, anzi la mia sorellona, visto che è più grande di me, che è venuta a trovarmi a Napoli', ha detto Lda durante una storia di Instagram, mostrando per l'appunto Carola che ha affermato di trovare Napoli davvero bellissima. Il tutto è stato completato dal tag alla ballerina e da due cuori, uno azzurro e uno rosso, a indicare il grande affetto che li unisce. Successivamente, Luca, facendo felici i loro fan, ha anche mostrato altri momenti passati con la danzatrice che ha il ruolo di protagonista per il Balletto di Roma nello spettacolo "Giulietta e Romeo" che debutterà il prossimo 4 ottobre.

Carola e Luca: un'amicizia nata ad Amici

Il rapporto di amicizia tra Carola e Luca evidentemente non si è mai "raffreddato" anzi i due lo hanno coltivato anche usciti dalla scuola che ha donato a entrambi grande popolarità. Così, non appena c'è stata l'occasione, i due si sono rivisti per passare del tempo insieme. D'altra parte entrambi, nel salotto di Silvia Toffanin, avevano fatto dichiarazioni di stima reciproca, aggiungendo di aver trovato delle persone "spettacolari" con cui poter condividere il percorso.

Adesso entrambi sono molto presi dai rispettivi impegni. Chissà se troveranno in un prossimo futuro un modo per poter unificare le loro arti e esibirsi insieme. I fan, non appena hanno visto la reunion, hanno subito manifestato sui social grande gioia per l'incontro e hanno cominciato a fantasticare sui due. In realtà in molti hanno ancora il sogno di vedere Carola con Luigi Strangis, cosa che al momento pare molto lontana se non impossibile.