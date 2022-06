Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Sei sorelle, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 1, da lunedì 6 a venerdì 10 giugno ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Diana chiederà soldi in prestito a Don Aurelio per i debiti della fabbrica. Inoltre, lo sciopero dei lavoratori proseguirà e allora Diana proporrà alle sorelle di lavorare in fabbrica, in modo tale da non fermare la produzione, fare le consegne in tempo a tutti i clienti ed evitare il fallimento dell'azienda.

Poco dopo, Bianca sarà molto preoccupata per tutte le spese che dovrà affrontare per il matrimonio, in quanto sua suocera vorrà che sia tutto sfarzoso.

Diana andrà a chiedere dei soldi in prestito da Don Aurelio

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 1, la crisi economica dell'azienda che avranno ereditato le sei protagoniste, sarà più grave del previsto. A causa di ciò, Diana deciderà di andare da Don Aurelio per farsi prestare una somma di denaro necessaria per poter pagare le spese inerenti alla produzione dei panni verdi. Invece, Adela andrà a parlare con German perché non vorranno perdere Ville de Paris come cliente.

Intanto, Blanca verrà invitata dalla suocera ad una cena di beneficenza.

Poco dopo, lo sciopero dei lavoratori dell'azienda continuerà ininterrottamente. Nel mentre, però, Diana troverà una soluzione temporanea: proporrà di lavorare tutte in fabbrica per non ritardare le consegne ed evitare così il fallimento.

Blanca sarà molto preoccupata per le spese dei preparativi del matrimonio

Intanto, Gabriel proporrà a Francisca una soluzione per poter fare soldi utili per salvare la fabbrica.

In particolare, la donna potrà esibirsi nel locale dei suoi genitori, però in forma anonima.

Successivamente, le spese per i preparativi del matrimonio impensieriranno parecchio Blanca, che non potrà più contenere l’ossessione di Doña Dolores che vorrà che sia tutto sfarzoso per il giorno delle nozze. Invece, Salvador sarà sempre più insistente perché vorrà riuscire ad ottenere un colloquio con Don Fernando.

Infine, Celia riuscirà a convincere Petra a far funzionare un macchinario, molto difficile da gestire. Allo stesso tempo, Jesus convincerà Miguel a denunciare l'azienda in quanto si è infortunato a causa di un telaio mal funzionante. Elisa invece, escogiterà un piano per incontrare da sola con Salvador. La ragazza organizzerà il tutto senza far sapere nulla alle sorelle.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate per scoprire ulteriori novità sulle vicende delle sei protagoniste.