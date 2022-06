Secondo le anticipazioni della soap opera turca Brave and Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5, da lunedì 6 a venerdì 10 giugno, ci saranno varie novità e colpi di scena.

In particolare Cesur vorrebbe ucciderà Riza, ma poi quando lo troverà desisterà, in quanto penserà alle conseguenze che comporterebbe quel gesto. Intanto Reyhan verrà a sapere tramite Cahide che Tahsin ha ucciso Salih e così per vendetta lo accoltellerà. L'uomo in quella circostanza cadrà e batterà la tessa. Proprio per questo il padre di Suhan verrà portato in ospedale dove verrà operato urgentemente.

L'intervento riuscirà alla perfezione, ma Tahsin perderà la memoria.

Tahsin perderà la memoria

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Cesur vorrà uccidere Riza a tutti i costi, anche se ciò significherà perdere Suhan e il figlio. Nel mentre Riza continuerà a nascondersi, ma Alemdaroğlu riuscirà a trovarlo. Quest'ultimo però non riuscirà a uccidere l'uomo, in quanto penserà a tutte le conseguenze che comporterebbe.

Intanto, Cahide rivelerà a Reyhan che Tahsin avrà messo fine alla vita di Salih. La donna allora si vendicherà e accoltellerà Korludağ che cadrà a terra e sbatterà la testa. A causa di ciò Tahsin verrà porta d'urgenza in ospedale, ma l'intervento riuscirà perfettamente, anche se perderà la memoria.

Infatti, proprio per questo motivo, i dottori consiglieranno ai figli dell'uomo di evitargli altri traumi.

Nel frattempo Hulya approfitterà della situazione della perdita di memoria di Tahsin per far credere a quest'ultimo che loro due hanno una relazione.

Tahsin avrà dei flashback dell'incendio

Poco dopo Cesur vorrà far arrestare Riza, perché sarà convinto che abbia messo fine alla vita di Adalet, ma il procuratore Serhat non avrà prove sufficienti e così deciderà di mettere in guardia i cittadini di Korludag, dichiarando che Riza è un assassino.

Nel mentre alla tenuta Korludag, tutti fingeranno un’armonia che in realtà non esiste, solo per non turbare Tahsin. Quest'ultimo però pian piano scoprirà piccoli frammenti di verità.

Intanto Riza vorrà denunciare Cesur e il procuratore - per farlo cadere in trappola - dirà che sarà convinto che Alemdaroğlu abbia ucciso Adalet.

Inoltre, Serhat dirà a Riza che se vorrà incastrare Cesur dovrà ritrovare il cadavere della donna. A quel punto l'uomo proverà a condurre il marito di Suhan nel luogo in cui è sepolta Adelet.

Nel frattempo Riza vorrà incontrare la figlia di Tahsin e la donna in accordo con la polizia accetterà. Suhan poi riuscirà a incastrare l'uomo e lo farà arrestare. Allo stesso tempo la voce della morte di Adalet si diffonderà in tutto il paese, ma il medico consiglierà di non dire la verità a Tahsin.

Poco dopo Suhan proverà a distrarre Cesur per continuare preparativi per il matrimonio. Intanto Tahsin si recherà da solo in azienda, ma troverà una situazione completamente diversa da quella che ricordava. Infine Tahsin andrà cena da Suhan e Cesur, e in questa circostanza avrà dei flashback dell'incendio in cui stava per morire. Poi durante la cena l'uomo farà domande su Adalet, ma Suhan fingerà di non sapere nulla su di lei.