Continuano ad andare in onda su Rai 1 gli appuntamenti con la nuova soap Sei sorelle, che durante questo periodo estivo ha preso il posto de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni ci rivelano che ci saranno nuovi risvolti per quanto concerne la questione sentimentale tra Blanca, Rodolfo, Victoria e Cristobal. Rodolfo dovrà infatti prendere una decisione inaspettata, dopo che Blanca si ammalerà. Cristobal sarà invece costretto a tenere segreta la verità sulla relazione extraconiugale che il fratello ha con Victoria.

Anticipazioni Sei sorelle, trame Spagna: Cristobal scopre che il fratello ha un'amante

Cristobal è ormai da tempo innamorato di Blanca, consorte di suo fratello. Quando il medico scoprirà che Rodolfo tradisce la ragazza con Victoria ormai da molto tempo, sarà tentato di andare da Silva e confessarle tutto. Loygorri però, sa che così facendo, screditerà l'onore di tutta la sua famiglia. L'uomo deciderà di mantenere il silenzio, anche sotto richiesta di Rodolfo. Quest'ultimo però, non si limiterà a chiedere al fratello di mantenere il riserbo, ma gli chiederà anche di non andare più a casa Silva, neanche per prestare i suoi servizi medici.

Una richiesta molto pesante per Cristobal, che accettando potrebbe non vedere più la donna che ama.

La situazione comunque cambierà quando Rosalia si ammalerà. Il medico sarà infatti chiamato a prestare le sue cure alla donna. Loygorri, nonostante il divieto impostogli dal fratello, deciderà comunque di recarsi a casa delle sorelle. Quando Rodolfo lo scoprirà, darà in escandescenza.

Spoiler Sei sorelle, anticipazioni spagnole: Blanca si ammala dopo essere stata in contatto con Rosalia

Cristobal si raccomanderà con le sorelle Silva di non stare vicino a Rosalia. La governante potrebbe infatti contagiarle con la sua malattia. Purtroppo però, le sorelle non riusciranno a non stare vicino alla donna ed in particolare non ci riuscirà Blanca.

Quest'ultima infatti, verrà contagiata e si ammalerà gravemente. La donna rischierà seriamente di morire, ma Cristobal si prenderà cura di lei. Dall'altro lato, Rodolfo deciderà di allontanarsi dalla sua amante. Il fatto che Blanca si sia gravemente ammalata, non permetterà al figlio di Donna Dolores di prendersi i suoi spazi e frequentare liberamente Victoria. Questa scelta però, avrà per Rodolfo delle conseguenze con la sua amante. Fortunatamente, la situazione di salute di Blanca migliorerà ben presto. Silva inizierà ad avere dei sospetti sia su Rodolfo che su Cristobal. La donna sarà convinta che i due gli stiano nascondendo qualcosa e inizierà ad indagare per scoprire cosa.