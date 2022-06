Su Rai 1 continuano gli appuntamenti con la nuova serie ti spagnola Sei sorelle. Durante le prossime puntate che andranno presto in onda, Blanca si ammalerà in maniera molto grave. Il suo fidanzato dovrà troncare la sua relazione Victoria. Cristobal Scoprirà che Rodolfo ha un'amante. Per lui non sarà facile mantenere un tale segreto. La tentazione di svelare tutta la verità sarà forte, ma il ragazzo vorrà proteggere la reputazione della sua famiglia. Cristobal deciderà così di portare avanti questa farsa, fingendo di non sapere nulla.

Anticipazioni Sei sorelle, trame Spagna: Rodolfo preoccupato che il fratello possa rivelare la verità

Rodolfo saprà che il fratello è a conoscenza del suo tradimento e oltre a chiedergli di mantenere il segreto, gli chiederà di non frequentare mai più casa delle Silva. Il medico si troverà dunque nella situazione di dover mentire a Blanca, donna che ormai ama da tempo. Inoltre, Cristobal non potrà neanche più vedere la sua amata perchè il fratello glielo vieterà.

Il medico però, non starà a lungo lontano da casa Silva. L’uomo verrà infatti chiamato per curare Rosalia. La governante delle sei sorelle avrà, infatti, un serio problema di salute e dovrà andare incontro a una febbre molto alta. Tutte le sorelle saranno spaventate dalla situazione e temeranno per la vita della governante.

Loygorri, trasgredendo alle indicazioni del fratello, si recherà a casa delle Silva per prestare soccorso medico a Rosalia. Questa scelta del medico farà infuriare totalmente Rodolfo.

Spoiler Sei sorelle, puntate spagnole: Blanca resta vicino a Rosalia e si ammala

Nonostante le gravi condizioni della governante, tutte le sorelle decideranno di starle vicino, in particolare Blanca.

Quest’ultima però, verrà contagiata e si ammalerà gravemente. Cristobal avrà tutte le intenzioni di stare vicino alla sua amata e prendersi cura di lei per farla guarire al più presto possibile. D’altro canto, Rodolfo, costretto anche lui a stare vicino alla sua fidanzata per via della malattia, non potrà più prendersi gli spazi che fino ad allora si stava condendo con la sua amante.

Loygorri sarà costretto a prendere una decisione totalmente inaspettata: lascerà la sua bella amante Victoria. Questa situazione potrebbe non durare a lungo, ma cambierà inevitabilmente il rapporto che il figlio di Donna Dolores avrà con la sua amante. Anche se con grande difficoltà, Blanca riuscirà a superare la sua malattia e si riprenderà. In seguito, Silva inizierà a capire che qualcosa non va. La donna sospetterà infatti che sia il fidanzato, che il fratello di lui, le stiano nascondendo qualcosa di grave.