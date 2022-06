Terra Amara è la nuova soap opera turca di Canale 5 che andrà in onda dal 4 all'8 luglio 2022 su Canale 5 con le prime attesissime puntate.

Le anticipazioni sulla trama rivelano che tutto ruoterà intorno alle vicende della coppia composta da Zuleyha e Yilmaz, i quali saranno protagonisti di un amore a dir poco impossibile, che riserverà loro grandi difficoltà e momenti di tensione fin dai primissimi episodi di messa in onda.

La nuova soap opera Terra Amara sostituisce Brave and Beautiful su Canale 5

Nel dettaglio, la messa in onda di Terra Amara è prevista a partire da lunedì 4 luglio nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

La messa in onda è prevista dalle 15:45 alle 16:40 circa, ossia lo stesso slot orario che attualmente è occupato da Brave and Beautiful, un'altra soap di successo che sta per avviarsi verso il gran finale di sempre.

Con la chiusura della serie con protagonisti Cesur e Suhan, ecco che Mediaset punterà su questo nuovo prodotto che, dopo aver ottenuto numeri record in Turchia, ha sbancato gli ascolti del daytime anche in Spagna e adesso si appresta a conquistare il vasto pubblico di Canale 5.

Le prime anticipazioni su Terra Amara dal 4 all'8 luglio 2022: Yilmaz uccide Naci

Le anticipazioni delle prime puntate di Terra Amara in programma dal 4 all'8 luglio 2022, rivelano che Zuleyha è una donna felice al fianco del suo amato fidanzato Yilmaz, un umile meccanico con cui intende convolare a nozze al più presto per coronare il suo sogno d'amore.

Ma, il fratello, per ripagare i debiti di gioco che ha accumulato nel corso degli anni, deciderà di "venderla" al potente e ricco Naci, un uomo violento che riuscirà ad attirare la ragazza a casa sua e cercherà di abusare di lei.

Per fortuna, però, la violenza non verrà perpetrata grazie all'arrivo tempestivo di Yilmaz, che riuscirà ad irrompere in casa dell'uomo e lo accoltellerà a morte durante uno scontro fisico.

La nuova vita di Yilmaz e Zuleyha: anticipazioni Terra Amara 4-8 luglio 2022

Dopo questo violento episodio, Yilmaz si renderà conto di non avere altra via di scampo, se non quella di fuggire al più presto dal suo paese e quindi lasciare Istanbul per sempre, per cominciare una nuova vita.

Immediata la reazione di Zuleyha che, senza pensarci su due volte, deciderà di scappare via assieme al suo amaro, pur consapevole del guaio in cui si sta cacciando.

Le anticipazioni delle prime puntate di Terra Amara fino all'8 luglio 2022, rivelano che i due innamorati prenderanno così un treno che li porterà lontani da casa. E, una volta arrivati a destinazione, Yilmaz si metterà subito alla ricerca di un nuovo lavoro dopo che si renderà conto di essere stato derubato di tutti i suoi averi assieme alla sua amata.