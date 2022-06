Arrivano le nuove anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda su Canale 5 dal 19 al 25 giugno 2022. Al centro dell'attenzione ci sono le indagini sulla morte di Vinny, che arriveranno a un punto di svolta. Liam è sempre più oppresso dai sensi di colpa e il suo strano comportamento non fa altro che far preoccupare Hope, certa che qualcosa non vada. Dopo aver tergiversato, deciderà di affrontare la cosa.

Bill farà promettere a Liam di tenere la bocca chiusa, se non vuole andare in prigione ma Sanchez e Baker indagano senza sosta, sicuri che la morte di Vinny non sia un incidente.

Troveranno il colpevole? Nel frattempo, Quinn sarà sempre più vicino a Carter, con la scusa di farlo riappacificare con una pentita Zoe.

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 19 a sabato 25 giugno 2022

Hope sarà stanca di continuare a giustificare le assenze e le continue bugie di Liam e così, dopo essersi sfogata con Thomas, decide di affrontare la questione una volta per tutte: che cosa le sta nascondendo suo marito?

Bill, nel frattempo, cerca di convincere Liam a non cedere e non rivelare cosa è realmente successo quella maledetta notte. La polizia non crederebbe mai alla versione dell'incidente ed entrambi finirebbero in prigione.

Le anticipazioni settimanali di Beautiful al 25 giugno svelano poi che Hope, dopo una lunga riflessione, proverà a perdonare Liam per il tradimento con Steffy, senza essere però al corrente di quello che è successo con Vinny.

Quinn e Carter in crisi

Nelle nuove puntate di Beautiful, Quinn continuerà con la sua opera di convincimento, aiutando Zoe. In realtà, la furba Fuller troverà l'occasione giusta per flirtare con il bell'avvocato.

A casa Forrester, Eric è in combutta con Quinn, ripensando a tutte le sue macchinazioni per far separare Ridge e Brooke.

La coppia vive un profondo momento si crisi che li allontana giorno dopo giorno.

Nonostante i discorsi di Quinn, Carter non ha intenzione di perdonare Zoe: dopo tutte le sue cattiverie - anche nei confronti di Zende e Paris - come potrebbe fidarsi nuovamente di lei?

Anticipazioni Beautiful: Baker cerca Liam alla Spencer Publications

Bill si confida con Katie, dicendole che Liam ha dei problemi, senza ovviamente scendere nello specifico. Nello stesso tempo, prega il figlio di mantenere il controllo e non cedere.

Baker e Sanchez continuano le loro indagini, ma hanno opinioni diverse riguardo al movente dell'omicidio di Vinny: Sanchez pensa che sia legato allo spaccio di sostanze mentre il collega crede che qualcuno abbia voluto vendicarsi per lo scambio dei risultati del test di paternità di Steffy.

Baker si presenta alla Spencer Publications in cerca di Liam, con l'intenzione di interrogarlo. Bill si allarma e prova ancora una volta a depistare le indagini, ma deve fare i conti con l'esperienza e l'intuito del commissario.