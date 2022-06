Proseguono i consueti appuntamenti con la Serie TV turca, Brave and Beautiful. Negli episodi che vanno in onda il 6 e il 7 giugno, non possono mancare gli attesi e avvincenti colpi di scena che contraddistinguono la soap. In particolare, continuano le vicende che ruotano intorno al mistero che aleggia sull'omicidio di Salih.

Prime anticipazioni su Brave and Beautiful

Nel corso del prossimo appuntamento con Brave and Beautiful, Cesur è seriamente intenzionato a voler uccidere Riza. In questo modo, però, rischierebbe per sempre di perdere l'amore di Suhan e suo figlio.

Tuttavia, l'astio che nutre nei confronti dell'uomo, supera ogni cosa. Purtroppo, però, Riza lo scopre e fugge.

Cesur viene informato da Ziya, il direttore dell'albergo, sul nascondiglio dell'uomo. D'altro canto, proprio mentre sta per compiere il gesto di ucciderlo, ci ripensa e fa un passo indietro. Non vale la pena perdere tutto per lui. Nel frattempo, Cahide svela a Reyhan la verità sull'uomo che ha ucciso Salih. Quando scopre che è stato Tahsin, lo accoltella. Quest'ultimo, in seguito alla violenza subita, cade a terra e sbatte brutalmente la testa. Nonostante i gravi danni subiti, Korludag riesce a salvarsi grazie al tempestivo intervento dei medici. Tuttavia, però, perde la memoria.

Altri colpi di scena in Brave and Beautiful

Nel contempo, in seguito a quanto accaduto, Suhan e Korhan preferiscono tornare a casa dal padre. Cesur accompagna la sua amata, la quale inizia a curiosare sul cellulare di Tahsin. Con sua somma sorpresa, trova dei messaggi importanti scambiati con Adalet e decide di consegnare tutto il materiale al procuratore Serhat.

Tahsin non può più subire traumi perché sarebbero fatali, ma non riesce ancora a ricordare nulla a causa del forte colpo in testa. Intanto, però, il procuratore continua ad indagare sul suo conto a causa del mistero che si cela sull'omicidio di Salih. Molte cose non tornano. Quando riceve il suo cellulare, scopre che, in realtà, quei messaggi di Adalet provengono da un telefono che non appartiene alla donna, bensì a Riza.

Una situazione molto complicata: Riza confessa di aver inviato lui i messaggi

In Brave and Beautiful i colpi di scena non finiscono mai. Infatti, Serhat decide di sottoporre Riza ad un interrogatorio per capire cosa sia realmente accaduto e il motivo per cui quei messaggi risultano essere stati inviati dal suo telefono. L'uomo, messo alle strette, confessa di aver scritto al posto di Adalet per cercare di dare speranza a suo cognato e per rincuorarlo. Difatti, Tahsin si sentiva abbandonato da diverso tempo.

Nel frattempo, siccome Hulya è da diverso tempo che prova a sedurre il signor Korludag, adesso approfitta della sua situazione delicata a causa dell'amnesia che lo ha colpito. Gli racconta una bugia, facendogli credere che, tra loro, vi sia una relazione.