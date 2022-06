Nuovi appuntamenti sono in arrivo per i telespettatori appassionati della serie Brave and Beautiful (Cesur ve Guzel). Oramai arrivata alla battute finali, la serie non smette di stupire con tanti colpi di scena. Le anticipazioni delle prossime puntate, che andranno in onda su Canale 5, rivelano che Korhan e Tahsin avranno un chiarimento definitivo. Quando nella vita del giovane Korludag sembrerà essere arrivata una situazione di stabilità, le cose cambieranno drasticamente. Korhan, infatti, perderà la vita poco dopo essere diventato padre della piccola Nurhan.

Spoiler Brave and Beautiful: Korhan brutalmente assassinato

Korhan riuscirà finalmente a ristabilire un rapporto con il padre. Quest'ultimo, infatti, chiederà scusa al figlio per averlo sempre trattato in malo modo. Per il marito di Cahide arriverà anche una nuova gioia, dato che sua moglie darà alla luce la loro prima figlia. Per Korhan questa sarà l'occasione adatta per ritrovare la serenità ormai persa al fianco di Cahide, con cui ormai da tempo è stato in guerra per tutte le menzogne che la donna gli ha raccontato nel corso del tempo. L'uomo si recherà in ospedale, sapendo che non è stata la moglie ad avvelenare Suhan, ma Banu. Per i due ci sarà dunque un momento di riconciliazione. Il giovane Korludag si recherà poi a casa di Suhan per dargli la lieta novella e condividere con lei la gioia di essere diventato padre.

Nel frattempo proprio Suhan cercherà di convincere Cesur a non incontrare Riza, sapendo quanto quest'ultimo sia pericoloso. La moglie di Cesur sarà sconvolta e troverà conforto nelle braccia del fratello, arrivato da poco nella tenuta. Il giovane deciderà di mostrare una foto alla sorella che lo ritrae insieme a Cahide e alla loro bambina.

Riza riuscirà a introdursi in casa di Cesur, e proprio mentre Suhan e Korhan saranno intenti ad abbracciarsi, lui entrerà in scena. Il figlio di Tahsin morirà per mano di Soyözlü nel tentativo di proteggere sua sorella.

Anticipazioni Cesur ve Guzel: Riza rapisce Suhan

Il tragico evento non porrà fine alla pazzia del fratello di Adalet.

Mentre Cesur sarà alla ricerca di Riza sul luogo dove si sono dati appuntamento, riceverà una chiamata. Dall'altro lato del telefono ci sarà Suhan, totalmente sconvolta che urla il nome di Cesur, dopo aver visto morire il fratello sotto ai suoi occhi. Soyözlü si appropria del telefono di Suhan e dirà ad Alemdaroğlu di voler far sparire per sempre sua moglie. Passate alcune ore, la figlia di Tahsin si risveglierà per terra, all'interno di quella sembrerà essere una stanza squallida. La donna si ritroverà incatenata con un forte male alla testa.