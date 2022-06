Proseguono gli appuntamenti su Canale 5 con la soap spagnola Un altro domani. Le trame della nuova soap stanno iniziando ad appassionare sempre di più i telespettatori. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente, ci rivelano che Patricia sarà vittima di violenza. L'amante di Ventura si concederà per poter restare in Guinea, ma nonostante ciò, la donna non otterrà ciò che voleva. La figlia di Francisco invece, riuscirà a trovare un modo per permettere al padre di non chiudere la fabbrica.

Anticipazioni Un altro domani, episodi spagnoli: Ventura non riesce a pagare i suoi debiti

Purtroppo, diversi problemi staranno per abbattersi sulla famiglia di Francisco. I problemi inizieranno quando l'uomo si renderà conto di non poter pagare i suoi debiti nei confronti di Ventura. Villanueva informerà la sua famiglia che al più presto dovranno lasciare l'Africa per recarsi in Spagna. Patricia resterà sconvolta dalla notizia. La donna saprà bene che in Spagna potrà essere solo l'amante di Francisco. Godoy cercherà di trovare una soluzione ai problemi economici, rivolgendosi al padre. Patricia però, non avrà alcun successo, visto che il padre gli chiuderà le porte in faccia, non avendo mai accettato che la figlia sia rimasta incinta in giovane età di Angel.

Agendo alle spalle di Villanueva, Patricia si rivolgerà ad un usuraio. La donna vorrà vendere a quest'ultimo una collana molto prestigiosa in cambio di denaro. L'usuraio dirà a Patricia che inizierà a trattare con lei solo se indosserà la collana davanti a lui completamente senza veli. Godoy, seppur a malincuore, deciderà di accettare.

Purtroppo però, il suo gesto non servirà a nulla. L'usuraio dirà a Patricia che non acquisterà la sua collana perché falsa.

Spoiler Un altro domani, trame Spagna: Patricia furiosa con Carmen

Al contrario di Patricia, Carmen riuscirà a trovare una soluzione per poter restare in Spagna. La giovane parlerà con Kiros e lo convincerà ad aiutarla a vendere i mobili in legno che lei stessa costruisce.

I due si divideranno poi il ricavato. Carmen allestirà un mercatino. Inizialmente, le vendite saranno un vero e proprio flop. I residenti del posto non vedono infatti di buon occhio Carmen e questo li spingerà a non comprare. Le cose cambieranno per grazie all'intervento della tata Augustina, che sarà in grado di far breccia nel cuore dei residenti, tanto da spingerli ad acquistare i mobili. Carmen andrà dal padre, portandogli tutti i soldi che sarà riuscita a racimolare. Il denaro basterà per far si che la famiglia resti in Guinea. L'idea che Carmen sia riuscita a risolvere la situazione manderà fuori di testa Patricia.