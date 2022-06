Sta per tornare Che Dio ci Aiuti 7 su Rai 1 e cresce l'attesa per l'addio di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. L'attrice ha spiegato in diverse interviste di non voler rimanere imprigionata in un ruolo fisso. Dopo aver chiesto perdono agli affezionati della madre superiora, ha fatto sapere che ci sarà in qualche episodio, per poi abbandonare il campo.

Che cosa ne sarà di Suor Angela? A rispondere è stata Francesca Chillemi in una sua recentissima intervista rilasciata a Il Corriere. Sarà Azzurra a sostituirla e per prepararsi all'importante ruolo, l'attrice ha passato del tempo in un vero convento.

Ecco il suo racconto.

Anticipazioni Che Dio Ci Aiuti 7: addio Suor Angela

Ormai è una certezza l'abbandono di Suor Angela in Che Dio Ci Aiuti. La madre superiora sarà presente solo in tre puntate e prima del finale, ma per poco tempo.

Anche Suor Costanza sarà sempre meno attiva, mentre Pierpaolo Spollon e Francesca Chillemi saranno al centro della scena. A parlare di ciò che accadrà è stata Francesca Chillemi, che ha fatto qualche interessante anticipazione sulla settima stagione.

Il personaggio di Azzurra è cambiato drasticamente. Da ragazzina superficiale e viziata - ma sempre con un grande cuore - è diventata una donna religiosa e, con l'aiuto di Suor Angela, ha intrapreso la strada della fede dopo aver sentito la chiamata di Dio.

Nelle nuove puntate sarà Azzurra la vera protagonista, che dovrà tirare le fila del convento e accogliere le anime perse. Ma non è finita qui.

Che Dio Ci Aiuti 7, Azzurra diventa erede di Suor Angela

Francesca Chillemi si è preparata a dovere per il ruolo di Azzurra, centrale nelle nuove puntate di Che Dio Ci Aiuti.

Per entrare maggiormente nella parte, Francesca Chillemi ha trascorso una giornata intera in un convento di clausura, esperienza che l'ha segnata molto: ''Le suore mi hanno raccontato la loro scelta della quale erano fermamente convinte.

Per noi sarebbe una grande rinuncia ma per loro no''.

Francesca Chillemi: 'Con Azzurra ho in comune la fragilità interiore'

Francesca è una donna sensibile, che ha diversi punti in comune con Azzurra, come ha rivelato lei stessa: ''Ci accomuna la fragilità interiore dovuta a certi traumi che ci colpiscono, aiutandoci poi a creare una corazza''.

Azzurra sarà la grande protagonista della settima stagione e Francesca Chillemi ha anticipato: ''Suor Angela dovrà lasciare il convento per diverse motivazioni e sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arriveranno. Diventerà la sorella maggiore''.

Dunque, nuove puntate decisamente diverse quelle che aspettano i telespettatori. Ma siamo certi che la bravura di Francesca Chillemi, con la sua interpretazione magistrale di Azzurra, saprà colmare il vuoto lasciato da Suor Angela.