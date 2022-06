Una delle coppie più amate della passata edizione del Grande Fratello Vip è quella composta da Manuel e Lulù. I due tuttavia, dopo circa un mese dalla fine del GFVip, hanno deciso di interrompere la loro relazione. A distanza di qualche settima dalla rottura, in queste ore è nato un Gossip sull'ultimo litigio avuto tra Manuel e Lulù, litigata che li ha poi portati a separarsi definitivamente.

Retroscena sulla rottura tra Manuel e Lulù

Il profilo Instagram the Pipol oggi, 1 giugno, ha pubblicato un lungo post rivelando il presunto motivo della separazione tra Manuel e Lulù.

Il gossip in questione testimonia che, dopo la separazione dei due, entrambi non hanno mai raccontato la verità e il motivo della loro reale rottura, dopo essersi giurati amore eterno, sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello Vip. Andando avanti nel post si legge: “Manuel ha il sogno di partecipare alle paralimpiadi e per questo si cura e allena quotidianamente, in un ambiente con poche persone e tutte autorizzate. Un giorno Lulù decide di andare con Manuel per fare fisioterapia e con loro c’era anche Franco. Il diktat era chiaro: entra solo Manuel. Lulù non ci sta e impone la sua presenza all’interno della stanza. Manuel Bortuzzo è dentro e si sottopone a una fisioterapia dolorosa”.

Secondo quanto si apprende dall'articolo, pare che mentre Lulù era fuori ad aspettare, Franco tentava di difendere i diritti del figlio, tentando di spiegare alla principessa Selassiè le regole della struttura.

Proprio qui, secondo quanto emerso, tra Franco e Lucrezia è scoppiato un litigio molto forte, con termini che gli autori del post preferiscono non ripetere. Secondo quanto emerso, sono intervenute terze persone per placare gli animi e i testimoni del discorso raccontano di un Manuel che, venendo a conoscenza di quanto accaduto, è rimasto letteralmente senza parole.

Il post si conclude dicendo che da quel momento è stato il declino della relazione tra Manuel e Lulù, in quanto in quel periodo il nuotatore si è ritrovato definitivamente davanti alla scelta tra la sua famiglia e la sua nuova ragazza. I due in quel momento si staccano e lei torna a casa dalle sue sorelle. Bortuzzo e Lulù si sono poi rivisti qualche giorno dopo a Napoli, ma Manuel non è ritornato sui suoi passi.

La risposta di Manuel al post social

Dinanzi a questo lungo post, Manuel non è assolutamente rimasto indifferente, tuonando contro Gabriele Parpiglia, il quale collabora con questa pagina di gossip e informazione. Bortuzzo ha commentato sotto il gossip dicendo: "Quanto vi piace dire str...ate, buon lavoro di m...a."

La risposta di Parpiglia non si è fatta attendere, replicando: "Manuel, questa tua risposta non è il massimo dell'educazione, ma sappiamo che non è una smentita. Sai come sono andate le cose quando sei uscito e hai visto la scena. Non andiamo oltre, bisogna saper reggere la popolarità".