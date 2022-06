Interessanti novità avverranno in occasione delle nuove puntate di 'Una vita' trasmesse a breve su Canale 5. Le trame della soap opera, provenienti dalla Spagna, raccontano che Aurelio Quesada sembrerà pronto a mettere da parte l'astio che prova per Genoveva Salmeron per il figlio che attende.

Una vita: Genoveva chiede a Ignacio di trovarle un medico per farla abortire

Le anticipazioni di 'Una vita', riguardanti le nuove puntate rivelano che Aurelio si riavvicinerà a Genoveva con un secondo fine in mente. Tutto inizierà quando Marcelo lo informerà di credere che sua moglie sia in attesa di un bambino.

La dark lady, a questo punto, negherà di essere incinta in quanto non vuole che suo figlio cresca con un padre cattivo come suo marito. Tuttavia, i sospetti del maggiordomo risulteranno esatti. Difatti, Genoveva Salmeron pregherà il dottor Ignacio di aiutarla a trovare un medico disposto a farla abortire. Quiroga accetterà a malincuore di aiutarla dopo che la paziente lo minaccerà di rendere pubblico i suoi molteplici tradimenti.

Marcelo sente una conversazione della dark lady

Nelle puntate spagnole di 'Una vita', Ignacio consegnerà a Genoveva il numero di telefono di un dottore nonostante un ultimo tentativo di persuasione. Tuttavia, la chiacchierata tra Quiroga e la dark lady sarà spiata da lontano da José Miguel, che chiederà spiegazioni al nipote.

Il marito di Alodia, a questo punto, spiegherà al chitarrista di non poter parlare dei problemi medici di Genoveva, in quanto legato al segreto professionale. Dall'altro canto, quest'ultima si metterà in contatto con il professionista, con il quale deciderà di prendere appuntamento per interrompere la gravidanza il giorno seguente.

Una conversazione che, però, sarà udita da Marcelo, che riporterà tutto ad Aurelio.

Aurelio disposto a mettere da parte la vendetta nei confronti della moglie per l'erede

Neanche a dirlo, il messicano vorrà evitare che sua moglie proceda all'aborto illegale, in quanto si augurerà che l'erede possa portare avanti il nome dei Quesada.

Di conseguenza, Aurelio deciderà di mettere da parte la vendetta nei confronti di Genoveva, tanto da rivelare a Marcelo di essere disposto a tutto pur di impedirle di disfarsi del suo erede.

Inoltre, l'uomo esprimerà il desiderio di chiamarla Natalia, qualora fosse una bambina. Il messicano, a questo punto, cercherà di riavvicinarsi a sua moglie per farle ammettere di essere incinta e disposta a proseguire la gestazione per i nove mesi. Peccato che Genoveva appaia irremovibile nella sua decisione, ribadendogli che non sono adatti a diventare genitori. Alla fine, la donna ribadirà di non aspettare nessun bambino, tanto che la loro posizione sarà del tutto inconciliabile.