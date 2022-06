L'attrice Giorgia Gianetiempo interpreta da molti anni il ruolo di Rossella in Un posto al sole. Nella giornata di venerdì 10 giugno l’attrice della dottoressa Graziani ha rivelato ai suoi fan un dettaglio che non è passato inosservato. Nelle prossime puntate, infatti, andranno in onda scene in cui la fidanzata di Luca Turco reciterà, piangendo per molto tempo. Giorgia non ha rivelato le motivazioni che la porteranno a versare tali lacrime.

Un posto al sole, anticipazioni prossime puntate: Rossella in lacrime

Gli attori di Un posto al sole non possono rivelare molto sui dettagli delle puntate girate negli studi televisivi di Napoli.

Infatti, gli interpreti degli inquilini di Palazzo Palladini non forniscono mai vere anticipazioni sugli episodi della soap partenopea ma, alle volte, danno qualche indizio ai loro follower.

Nella giornata di venerdì 10 giugno, Giorgia Gianetiempo ha pubblicato un filmato sulle sue storie Instagram, mentre stava uscendo dagli studi televisivi della Rai di Napoli. L’interprete di Rossella Graziani ha rivelato: "Da stamattina alle 5, ho finito adesso". In seguito, l’attrice ha fatto uno zoom sui suoi occhi lucidi, aggiungendo un dettaglio importante per i fan della soap, affermando: "Ho pianto tutto il giorno".

Upas, prossime puntate: Rossella piange, Giorgia Gianetiempo non dice perché

Dopo avere anticipato che nelle prossime puntate di Un posto al sole Rossella piangerà, Giorgia Gianetiempo ha aggiunto di non potere svelare le motivazioni delle sue lacrime sul set.

Cosa accadrà alla dottoressa Graziani? Qualcuno vicino a lei avrà un incidente e accadrà qualcosa di preoccupante? La figlia di Silvia e Michele avrà ancora problemi sentimentali? Le scene di pianto riguarderanno il rapporto complicato con Riccardo Crovi? Al momento non sono trapelati ulteriori indizi in merito a cosa accadrà nelle prossime puntate.

Un posto al sole, trame prossime puntate: Raffaele in difficoltà

L’unica cosa certa, attualmente, è che Giorgia Gianetiempo ha pianto per quasi dodici ore sul set di Un posto al sole. Attraverso il profilo social di Mariasole Di Maio, che interpreta il ruolo di Speranza, ha pubblicato uno scatto dei copioni girati nella giornata di venerdì 10 giugno, mostrando un copione di alcune scene, aventi come location ‘appartamento Giordano’.

Che abitazione sarà? Sarà quella di Raffaele e Ornella o farà riferimento all’appartamento dove viveva Patrizio? Inoltre, i fogli mostrati dall’attrice che presta il volto alla nipote di Mariella fanno riferimento alle puntate 5998 e 5999, che dovrebbero andare in onda a fine luglio.

Nelle puntate attualmente in onda su Rai 3, intanto, Raffaele sta attraversando momenti difficili per via del ricatto dei camorristi e i fan stanno temendo per le sorti del portiere di Palazzo Palladini.