Ora che Uomini e donne è in vacanza per i prossimi tre mesi, i suoi protagonisti possono usare i social network per sfogarsi e alimentare le chiacchiere sul loro conto. Armando Incarnato ha deciso di replicare alle critiche che riceve sul suo aspetto fisico, e l'ha fatto con parole forti rivolte direttamente ai suoi detrattori. Il napoletano figura tra i cavalieri che dovrebbero partecipare anche alla prossima edizione del dating-show, la quinta consecutiva per lui.

Il post dopo la fine di Uomini e Donne

Che Armando Incarnato sia un tipo "fumantino" lo si è capito dalle tante sfuriate che ha avuto negli studi di Uomini e Donne in questi anni.

Il napoletano, infatti, fa parlare di sé più per le litigate che ha con i colleghi di parterre o con gli opinionisti piuttosto che per le sue storie d'amore.

Terminata l'ennesima stagione televisiva da single, il cavaliere ha ripreso possesso del suo profilo Instagram ed è andato a scovare i pareri negativi che alcuni fan del programma Mediaset hanno espresso sulla sua persona.

Anziché lasciarsi scivolare addosso le critiche che gli sono state rivolte soprattutto sul suo aspetto fisico, il protagonista del Trono Over ha deciso di dedicare un post alla vicenda, con tanto di replica piccata a quegli hater che non lo apprezzano né come persona né come personaggio tv.

La frecciatina al pubblico di Uomini e Donne

Sotto a un selfie che si è scattato dopo la fine della registrazioni di Uomini e Donne, Armando ha scritto: "La bellezza è soggettiva, l'intelligenza no".

Dalle parole che il napoletano ha usato su Instagram, si deduce che le critiche alle quali ha deciso di rispondere sono per la maggior parte rivolte al suo aspetto fisico, per questo cita la bellezza come caratteristica personale e non uguale per tutti.

"Il 70% delle pecore che commentano la mia persona in modo negativo, non hanno né bellezza né intelligenza", ha aggiunto Incarnato nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in questi giorni.

"Questo è un dato di fatto. Siete delle capre, fatevene una ragione", si conclude così il messaggio che il protagonista del Trono Over ha voluto rivolgere a chi non lo apprezza e lo sottolinea con frasi negative scritte sui social network, ovvero dove tutti possono leggerle e condividerle.

Il futuro nel cast di Uomini e Donne

Aver apostrofato i suoi detrattori con i termini "pecore" e "capre", ha permesso ad Armando di tornare al centro dell'attenzione mediatica dopo un periodo d'assenza.

Anche se ha partecipato all'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, il napoletano non è stato tra i protagonisti assoluti, anche perché non ha vissuto alcuna relazione degna di nota da settembre a giugno.

Nonostante questo, si dice che Maria De Filippi sia pronta a riconfermare Incarnato anche nella prossima stagione del suo format, quella che debutterà dopo l'estate con nuove puntate.

Il ritorno del discusso cavaliere nel parterre del Trono Over, dunque, è quasi certo, così come lo è quello della dama più chiacchierata degli ultimi mesi, Ida Platano.

I personaggi storici del dating-show che sarebbero ancora in forse, invece, sono Riccardo Guarnieri, Biagio Di Maro, Fabio Nova e soprattutto Gemma Galgani. Sono settimane che in rete si rincorrono i gossip sul possibile abbandono della torinese, ma per il momento non c'è nulla di certo se non indiscrezioni contrastanti che trapelano quotidianamente.

A fine agosto, quando ricominceranno le registrazioni, si scoprirà il cast ufficiale dell'edizione 2022/2023, compresi i ragazzi (tre o al massimo quattro) che saranno scelti per animare il Trono Classico.