C’è grande ansia da parte del pubblico di Un posto al sole per le sorti di Raffaele Giordano. In rete, infatti, sono circolate voci riguardo la sostituzione di Patrizio Rispo nella soap partenopea. Nella mattinata di martedì 28 giugno, Ilenia Lazzarin ha risposto alle domande dei fan e Marina Giulia Cavalli, che interpreta Ornella Bruni, ha affermato che, se dovesse accadere, se ne andrebbe via anche lei.

Un posto al sole, i fan temono che Raffaele venga sostituito: l’intervento delle attrici di Ornella e Viola

Patrizio Rispo interpreta il ruolo di Raffaele Giordano, fin dalla prima puntata di Un posto al sole.

La sua prima apparizione, infatti, risale al primo episodio della soap partenopea, trasmessa sul piccolo schermo nel 1996. Da quando il palazzo napoletano apparteneva alla famiglia Palladini, il portiere ha sempre curato il giardino e si è preoccupato del benessere dei suoi inquilini. Nelle ultime settimane, in rete, sono circolate voci riguardo un’eventuale sostituzione dell’attore. Inoltre, i fan hanno iniziato a temere che il marito di Ornella possa morire, a causa del ricatto dei camorristi. Nella mattinata del 28 giugno, Ilenia Lazzarin, che interpreta Viola, la figliastra di Raffaele, ha risposto alle domande dei fan e anche l’attrice di Ornella è intervenuta.

Un posto al sole: le parole delle attrici di Viola e Ornella sull’eventuale sostituzione di Raffaele

L’interprete di Viola ha pubblicato un box di domande sul suo account Instagram. In questo modo, Ilenia Lazzarin ha permesso ai suoi follower di poterle chiedere qualcosa. A tal proposito, una persona ha chiesto: "Raffaele viene sostituito, è vero?".

Marina Giulia Cavalli, che presta il volto a Ornella in Un posto al sole, è intervenuta, rivelando: "Se va via lui, me ne vado pure io".

Un posto al sole: la replica di Patrizio Rispo sulla sostituzione di Raffaele

Patrizio Rispo, invece, ha replicato ironicamente al follower di Ilenia Lazzarin. Sull’eventuale sostituzione del personaggio di Raffaele, il diretto interessato ha affermato: ‘’Al Pacino so che è nel golfo, proprio perché sa che c’è questa possibilità’’.

Nelle puntate attualmente in onda sul piccolo schermo, la famiglia Giordano è in pericolo, perché il marito di Ornella è stato minacciato dai camorristi, dopo l’arresto del boss Argento. Il portiere ha trovato il coraggio di confidare soltanto a Elvira quanto gli è accaduto, per non mettere in pericolo la sua famiglia. Purtroppo, Diego è stato speronato da Lello Valsano e da un altro criminale. A causa di questo incubo in cui è finito Raffaele, i fan hanno iniziato a temere per la vita del papà di Patrizio e hanno ipotizzato un’eventuale sostituzione dell'attore. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini.