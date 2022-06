La soap opera turca Brave and Beautiful il cui titolo originale è Cesur Ve Güzel, non smette di stupire i fan italiani. Nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 17 giugno 2022, saranno avviate le indagini del procuratore Serhat (Serdar Özer) per capire chi è stato ad avvelenare Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) causandole un malore il giorno delle sue nozze con Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ).

A finire dietro le sbarre del carcere sarà Cahide (Sezin Akbaşoğulları), dopo aver puntato il dito contro Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) sostenendo di averlo visto nella camera della sposa.

In particolare alcuni poliziotti, non appena metteranno piede a villa Korludag, arresteranno la moglie di Korhan (Erkan Avcı) a causa del ritrovamento della boccetta della sostanza tossica assunta dalla figlia di Tahsin (Tamer Levent).

Anticipazioni Brave and Beautiful, puntata del 17 giugno: nella borsa di Cahide viene trovato il flacone del veleno ingerito da Sühan

Nella 57esima puntata dell’amato sceneggiato ideato dalla casa di produzione turca Ay Yapim, vicino alle battute conclusive, che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 17 giugno, dopo che Bulent e Hülya (Zeynep Kızıltan) confesseranno al comando di polizia di essersi rifiutati di avvelenare Sühan su ordine del malvagio Riza (Yiğit Özşener), che li aveva sequestrati proprio al fine di spingerli a compiere questo crimine, la nuova sospettata sarà Cahide.

Dopo che verrà a galla il coinvolgimento di una terza persona, il commissario Behzat non perderà tempo per fare una perquisizione: a sorpresa non appena Turan Fişekçi (Serhat Parıl) farà il nome di Cahide, verrà trovata nella borsa della stessa proprio il flacone del farmaco che ha causato il malessere della promessa sposa di Cesur.

Korhan non crede alla moglie, Sühan e Cesur convolano a nozze

Dalle anticipazioni si evince che Cahide in preda allo sconforto si professerà innocente, mentre il marito Korhan (Erkan Avcı) finirà per non crederle ancora una volta: quest’ultimo inoltre le ribadirà di voler chiedere la custodia della loro bambina quando verrà al mondo, per non farla crescere con lei.

Successivamente i due protagonisti assoluti Sühan e Cesur, dopo il divorzio e l’annullamento di un secondo matrimonio pronunceranno il fatidico sì con una cerimonia all’aperto, celebrata dal neo-sindaco Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut): ovviamente al lieto evento ci saranno i testimoni Rifat (Müfit Kayacan) Şirin (Irmak Örnek) Kemal (Fırat Altunmeşe), Reyhan (Işıl Dayıoğlu), Korhan, Banu (Gözde Türkpençe) e il procuratore Serhat.