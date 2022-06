Tra Luca e Soraia tira già aria di crisi? Sono queste le ultime indiscrezioni che circolano sulla giovane coppia nata a Uomini e donne nel corso dell'ultima edizione.

A distanza di meno di un mese dalla fatidica registrazione della scelta, ecco che trapelano voci e rumor poco positivi sul conto dei due giovani protagonisti della trasmissione Mediaset.

In particolar modo, ad allarmare, è stato un post social pubblicato dalla bella Soraia che, sul suo profilo Instagram, ha parlato di "storie finite", condividendo un monologo di Ambra Angiolini.

Luca e Soraia già in crisi poco dopo la scelta a Uomini e donne?

Nel dettaglio, Luca e Soraia è una delle ultime coppie che si è formata quest'anno a Uomini e donne. Il tronista romano scelse di coronare il suo sogno d'amore con la ragazza italo-egiziana, che riuscì ad avere la meglio sull'altra pretendente Lilli.

In queste settimane, però, i due sono stati costantemente al centro dell'attenzione mediatica, dato che sono state poche le volte in cui si sono riuniti per stare insieme.

Lo stesso Luca, in una serie di interviste post scelta, non ha nascosto che uno degli ostacoli più grandi di questa storia d'amore, avrebbe riguardato proprio la lontananza, dato che vivono in due città differenti.

Soraia allarma i fan social, parlando di 'storie finite'

Soraia lavora a Como, mentre Luca è fisso a Roma, la sua città natale: i due si sono visti un paio di volte durante i weekend ma, questa settimana, a destare preoccupazione sui social, è stato il post condiviso dalla ragazza.

In questo weekend in cui non è stata in compagnia del suo Luca, ecco che Soraia ha scelto di pubblicare tra le stories del suo profilo Instagram, il post di un discorso che ha come protagonista Ambra Angiolini, dove si parla di storie d'amore finite.

"Esiste per tutti un giorno zero", dice Ambra in questo discorso dove si parla di storia d'amore ormai finite, che Soraia ha fatto suo e condiviso su Instagram.

Si teme già l'addio per Luca e Soraia dopo U&D

In questo modo, quindi, Soraia ha attirato l'attenzione dei numerosi fan social, i quali hanno subito ipotizzato che tra la ragazza e l'ex tronista di Uomini e donne potesse esserci aria di crisi.

Il sospetto, infatti, è che Soraia non abbia pubblicato questo post per "puro caso", bensì per lanciare un messaggio velato a chi la segue, circa l'evolversi della sua relazione con Luca Salatino.

Qual è a questo punto la verità dei fatti? Tra i due protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e donne c'è davvero aria di crisi oppure no? I dubbi al momento restano e i due diretti interessati non hanno fatto chiarezza sui social, nonostante le varie indiscrezioni sul loro conto.