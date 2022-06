Non si fermano gli appuntamenti con la soap Sei sorelle, in onda su Rai 1 alle 15:55 dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 4 all'8 luglio, ci rivelano che Adela continuerà a ricevere mazzi di fiori da un misterioso amante, di cui vorrà successivamente scoprire l'identità. Al riguardo, in paese inizieranno a girare diversi pettegolezzi, che daranno molto fastidio ad Adela. Rodolfo si fidanzerà ufficialmente con Blanca. Quest'ultima non sa che il suo fidanzato ha un'amante. Si tratta di Victoria, che una volta appreso del fidanzamento, metterà Rodolfo davanti ad una scelta.

Blanca si ammalerà gravemente e questo farà mettere da parte a Rodolfo l'idea di lasciare la sua fidanzata. Elisa litigherà con Diana dopo aver beccato lei e Salvador in intimità.

Anticipazioni Sei sorelle, puntate dal 4 all'8 luglio: Elisa scopre Diana e Salvador in intimità

Rosalia si è gravemente ammalata e le sue condizioni andranno a peggiorare. Cristobal sarà chiamato a curare la donna. Per far ciò però, l'uomo non rispetterà le richieste del fratello. Quest'ultimo infatti, ha chiesto al medico di non frequentare casa delle Silva. Petra farà pressione su Celia affinché dia una possibilità al cugino di Miguel. Petra confiderà che tra i due possa nascere almeno una bella amicizia. In effetti, Celia resterà colpita da Joaquin.

Un ammiratore segreto inizierà a madre fiori ad Adela giornalmente. Rodolfo e Blanca celebreranno il loro fidanzamento ufficiale.

L'amante di Rodolfo si risentirà tantissimo e prometterà a quest'ultimo di lasciarlo qualora non interrompa immediatamente il fidanzamento con la Silva. L'arrivo dei fiori per della porteranno allo scatenarsi di diversi pettegolezzi, che non piaceranno per niente alla donna.

Don Luis farà in modo che Francisca ottenga un'audizione prestigiosa. Elisa avrà un duro colpo, quando scoprirà Diana e Salvador in atteggiamenti intimi.

Spoiler Sei sorelle, trame all'8 luglio: Elisa scappa

La situazione di salute di Blanca continuerà a peggiorare, motivo per cui Rodolfo non avrà il coraggio di troncare il fidanzamento.

Diana ed Elisa avranno uno scontro, successivamente quest'ultima scapperà. Francisca inizierà ad avere dei sospetti sull'amica Lucia. La donna crede di aver capito chi si cela dietro la maschera della Bella Margarita. Continueranno ad arrivare fiori per Adela, ma questa volta saranno accompagnati anche da una proposta. Adela si metterà in una situazione che potrebbe risultare pericolosa, visto che vorrà conoscere l'identità del suo ammiratore. In questa avventura, la donna deciderà di chiedere la compagnia di Merceditas.