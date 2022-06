Nel corso delle attuali puntate di Un posto al sole, il personaggio di Raffaele Giordano, alias Patrizio Rispo, sta attraversando un brutto periodo. Alla luce di questi sviluppi, in rete, fra i fan ha iniziato a circolare l'ipotesi che il portiere di Palazzo Palladini possa morire per mano dei camorristi.

Le suggestioni dei telespettatori hanno spinto un sito web a diffondere la falsa notizia dell'uscita di scena definitiva di Raffaele Giordano. Tale sito, inoltre, ha ipotizzato che, a sostituire il personaggio interpretato da Patrizio Rispo, potesse essere Alex Belli, volto noto al pubblico per l'apparizione nello sceneggiato Centrovetrine e più di recente per la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Una notizia che però è priva di qualsiasi fondamento.

Upas, i fan hanno temuto che Raffaele potesse morire

Da un po' di tempo a questa parte il personaggio di Raffaele sta vivendo un periodo piuttosto buio. L'uomo si è trovato coinvolto in una vicenda drammatica che lo sta logorando. Giordano è sotto ricatto da parte di un gruppo di malviventi, i quali pretendono che il portiere frughi nel computer di suo genero per trovare delle informazioni riservate riguardo le indagini. Insomma, Raffaele sembra non avere altra scelta che assecondare le imposizioni dei camorristi, dato che questi ultimi minacciano di far del male all'intera famiglia, qualora tale richiesta non venisse assecondata.

Trattandosi di persone senza scrupoli, i fan di Upas hanno iniziato a temere per la sorte di Raffaele.

Alcuni di loro hanno ipotizzato che il portiere di Palazzo Palladini potesse anche morire per mano dello spietato Valsano.

Ma indipendentemente dall'intreccio delle prossime trame, il fatto che Raffaele (Patrizio Rispo) sia fra i personaggi più longevi dello sceneggiato porta a pensare che una sua uscita di scena definitiva possa essere piuttosto improbabile.

Il rumors infondato riguardo Alex Belli

La supposizione non veritiera che Raffaele potesse uscire dalle scene di Upas è iniziata a diffondersi sempre di più, tanto da spingere un sito a formulare un'ipotesi ancor più infondata, secondo la quale l'attore Alex Belli sarebbe entrato nel cast della soap di Rai 3 per prendere il posto di portiere a Palazzo Palladini, lasciato libero dal personaggio di Patrizio Rispo.

Tuttavia si tratta una fake news, non confermata da parte di nessuno degli addetti ai lavori. Resta peraltro ancora un mistero la motivazione per la quale qualcuno abbia potuto pensare che Belli entrasse in scena nella soap opera partenopea. Del resto non ci sono foto, video o altro materiale che potesse in qualche modo avvalorare tale notizia.