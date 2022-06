Importanti colpi di scena avverranno in occasione delle puntate di Un posto al sole, che i telespettatori avranno modo di vedere dal 27 giugno al 1° luglio su Rai 3. Le trame della soap opera rivelano che Lara Martinelli avrà una grave minaccia di aborto. Alberto Palladini (Maurizio Aiello), invece, si rivelerà un prezioso alleato per Clara Curcio, in procinto di dare l'esame di maturità.

Un posto al sole: Lara ha una grave minaccia di aborto

Le anticipazioni di Un posto al sole segnalano che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non riuscirà a stare lontano da Marina (Nina Soldano) nonostante aspetti un bambino da Lara.

Giordano, a questo punto, cercherà di fermare le avance dell'ex marito mentre Martinelli temerà per il proseguo della sua gestazione. La donna, infatti, avrà una grave minaccia di aborto, tanto da precipitarsi in ospedale, temendo per la vita del figlio che attende. Dopo poco, Lara ritornerà in casa dove nasconderà le lenzuola macchiate di sangue a Roberto, in quanto non dovrà mai sapere cos'è successo.

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati su Jimmy, il quale avrà intenzione di far colpo su Virginia. A tal proposito, il bambino si perderà all'interno di un quartiere sconosciuto, mettendosi nei guai. Anche Bianca apparirà disposta a tutto pur di catturare l'attenzione di Antonello.

Alberto è un valido aiuto per Clara

Nelle prossime puntate di Upas, Raffaele organizzerà una cena in quanto ha intenzione di carpire informazioni richieste da Nello ad Eugenio e Viola. Il marito di Ornella, infatti, avrà intenzione di mettere le mani sul pc del genero per scoprire dei dettagli preziosi da condividere con i camorristi, che stanno continuando a rendere la sua vita impossibile.

Un gesto, quello del signor Giordano, che potrebbe mettere a repentaglio il lavoro svolto del magistrato.

Alberto, invece, si rivelerà un valido aiuto per Clara, in procinto di fare la maturità. Virginia prenderà una decisione mentre Riccardo capirà di non andare a genio a Michele, tanto che Ross cercherà di fargli cambiare idea.

Niko teme di essere tradito da Susanna

Intanto, Niko scoprirà che Susanna dovrà lavorare a stretto contatto con Nicotera durante il tirocinio. A tal proposito, l'avvocato sospetterà che la fidanzata possa tradirlo di nuovo con il magistrato com'era successo in passato. Ma ecco, che la giovane Picardi lo rassicurerà in quanto tra di loro è rimasta solo una profonda amicizia.

Infine Mariella aiuterà Speranza e Samuel a fare la pace, realizzando un desiderio di quest'ultimo. Per questo motivo, la donna organizzerà una cena per far conoscere meglio Samuel e Espedito.