Interessanti novità accadranno nelle ultime puntate di Brave & Beautiful trasmesse dal 27 al 30 giugno su Canale 5. Gli spoiler della serie tv rivelano che Suhan Korludag verrà ferita gravemente alla testa. Riza Soyozlu, invece, verrà rinchiuso in sanatorio.

Brave & Beautiful: anticipazioni sul finale di stagione

Le anticipazioni di Brave & Beautiful sul finale di stagione rivelano che Mihriban cercherà di stare vicino a Tahsin dopo la morte del figlio. I due approfitteranno di questa delicata situazione per sotterrare l'ascia di guerra. Nel contempo, Cesur apparirà in ansia per la scomparsa della moglie.

Per questa ragione, l'uomo prometterà una generosa ricompensa a chiunque fornisca informazioni sulla fine di Suhan. A tal proposito, l'amica del tassista Rasim si metterà in contatto con lui affermando di aver trasportato Riza a Korludag. Pertanto, la polizia si metterà subito sulle tracce del criminale, che nel frattempo ucciderà Rasim per evitare che faccia la spia.

Suhan entra in coma

Nelle puntate finali di Brave & Beautiful, i fan scopriranno che Riza ha sequestrato Suhan in una casupola abbandonata. A tal proposito, la donna riuscirà a richiamare l'attenzione di un contadino, al quale chiederà il cellulare in prestito. La Korludag, così, riuscirà a mettersi in contatto con Cesur e Tahsin, che si precipiteranno a salvarla.

Tuttavia, Riza scoprirà il piano dei due uomini e per questo organizzerà una controffensiva per distruggere per sempre la felicità dei due protagonisti della Serie TV.

Intanto, Hulya domanderà a Cahide di prendersi cura di suo figlio. Quest'ultima, a questo punto, accetterà di vegliare su Zaffer mentre lei dovrà scontare una condanna in prigione.

Suhan entrerà in coma dopo essere rimasta gravemente ferita durante la sua liberazione da parte del padre e di Cesur. In questa condizione, la ragazza sognerà di vivere una felice storia d'amore, attorniata da tutti i famigliari.

Riza viene rinchiuso in un sanatorio

Intanto, Riza verrà rinchiuso in un sanatorio, dove riuscirà ad evadere grazie alla complicità di un infermiere, che l'aiuterà a procurarsi un'imbarcazione per allontanarsi dalla Turchia in tutta fretta.

Purtroppo per lui, il piano si rivelerà essere architettato da Tahsin e Cesur per attirarlo in una trappola mortale. Il marito di Suhan, a questo punto, verrà fatto allontanare dall'imbarcazione mentre il signor Korludag deciderà di vedersela con Riza da solo.

Nel frattempo, Suhan entrerà in travaglio. I medici, a questo punto, avvertiranno Sirin che la sua amica potrebbe morire per lo choc. Lontano dall'ospedale, la barca con a bordo Tahsin e Riza salterà in aria, davanti agli occhi sbigottiti di Cesur. Alla fine, quest'ultimo rimasto a terra si precipiterà in ospedale, dove scoprirà di essere diventato padre e che Suhan è uscita dal coma.