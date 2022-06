Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata del 1° luglio preannunciano nuovi colpi di scena. Raffaele, ancora vittima di uno spietato ricatto, penserà a un nuovo piano per accedere al pc di Eugenio.

Susanna, invece, continuerà a lavorare con il collega di Nicotera, incontrando e rapportandosi anche con lo stesso marito di Viola.

Spazio anche per vicende più leggere, che vedono coinvolta la famiglia Altieri.

Upas, spoiler 1° luglio: Giordano invita di nuovo a pranzo Eugenio

Nel corso della puntata di Upas del 1° luglio verrà dato ampio spazio al personaggio di Raffaele, trovatosi coinvolto in una storyline molto drammatica. L'uomo, pur di assecondare le richieste di Valsano, sembrerà disposto a tutto, anche ad andare contro i suoi nobili principi. Pertanto, per avere libero accesso al portatile di suo genero, inviterà nuovamente Eugenio e Viola a pranzo a Palazzo Palladini. Raffaele, del resto, spera di riuscire a distrarre la scorta del magistrato, in modo da poter scovare le informazioni da passare ai camorristi.

Upas, trama del 1/7: Niko torna a fidarsi di Susanna

Secondo le anticipazioni dell'episodio di Upas del 1 luglio si parlerà anche del rapporto fra Susanna e Niko.

La giovane Picardi proseguirà il suo tirocinio presso il Tribunale di Napoli con molta determinazione, traendone soddisfazione personale. La ragazza avrà modo di rapportarsi a Eugenio, comprendendo che la sua infatuazione per lui è ormai un vecchio ricordo. Pertanto fra i due professionisti si instaurerà un buon rapporto professionale, scevro da coinvolgimenti e tensioni personali.

A questo punto lo stesso Niko noterà che fra Susanna ed Eugenio non sembrano esserci più ombre. Alla luce dei fatti, il giovane Poggi non potrà fare altro che essere felice, dato che il suo rapporto con la giovane Picardi può proseguire a gonfie vele. Difatti, la consapevolezza che Nicotera sia acqua passata farà recuperare in Niko la completa fiducia nei confronti della sua fidanzata.

Upas, episodio 1° luglio: Mariella organizza un pranzo per far conoscere Espedito e Samuel

Le anticipazioni della puntata di Upas del 1° luglio svelano che la trama si soffermerà anche su argomenti dai toni decisamente più leggeri, se non quasi comici. I protagonisti di questo simpatico siparietto saranno Espedito Altieri e il povero Samuel. Mariella, difatti, deciderà di intromettersi, affinché i due possano conoscersi meglio. La donna organizzerà una cena a casa sua, in maniera tale da farli incontrare in modo amichevole. Tuttavia, secondo gli spoiler, la serata non sembrerà andare nel migliore dei modi.