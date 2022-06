Importanti novità saranno al centro delle puntate di Un posto al sole trasmesse dal 27 giugno al 1° luglio su Canale 5. Gli spoiler della soap opera rivelano che Clara Curcio entrerà in crisi a causa del padre mentre Jimmy Poggi si caccerà in una situazione pericolosa.

Anticipazioni Un posto al sole: Clara in difficoltà dopo la lettera del padre

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle nuove puntate trasmesse nell'ultima settimana di giugno in televisione rivelano che Roberto confesserà a Marina di essere pazzamente innamorato di lei mentre Lara apparirà in ansia per lo stato della sua gravidanza.

Alberto, invece, sarà deciso ad aiutare Clara nell'esame orale, valido per la maturità. Susanna rivelerà a Serena una notizia circa il suo apprendistato, che potrebbe innescare problemi con Niko. La giovane Picardi, infatti, non saprà come confidare a Poggi che potrebbe ritrovarsi a lavorare con Nicotera durante il suo tirocinio.

Infine Alberto sarà di fondamentale supporto con Clara, in difficoltà dopo aver ricevuto una lettera da parte del padre.

Marina prova ad allontanarsi da Roberto

Nelle puntate di Upas, Marina deciderà di allontanarsi da Roberto mentre Lara non apparirà intenzionata a raccontare a nessuno come sta proseguendo la sua gravidanza. Virginia, intanto, confiderà a Ross di aver deciso di compiere un importante passo.

Niko sarà in ansia dall'idea che Susanna lavori a contatto con Eugenio.

Nel contempo, Clara leggerà la lettera di suo padre mentre Jimmy apparirà sempre più preso da Cristina. Per questo motivo, il giovane Poggi avrà intenzione di raggiungere la figlia di Roberto. Riccardo capirà di non essere tanto simpatico a Michele, sebbene Ross cerchi di minimizzare la cosa.

Bianca cercherà di attirare l'attenzione di Antonello dopo essere stata invogliata dalla sua famiglia. Chiara, invece, deciderà di fuggire all'estero, tanto da cercare di convincere Nunzio a partecipare alla sua iniziativa. Purtroppo tutto non andrà per il verso sperato.

Jimmy si caccia in una situazione pericolosa

Jimmy si smarrirà in un quartiere sconosciuto e per questo vivrà una situazione alquanto pericolosa per la sua età.

Nel contempo, Alberto sarà un prezioso alleato per Clara mentre Mariella cercherà di riportare la pace tra Samuel e la fidanzata Speranza. Per fare ciò, la moglie di Guido esaudirà una particolare richiesta del ragazzo.

Raffaele, invece, vorrà sfruttare una cena insieme a Viola e Eugenio per entrare nel computer di quest'ultimo. Niko scoprirà che i dissapori tra Nicotera e Susanna si sono totalmente appianati. Infine Mariella inviterà Samuel e suo suocero a pranzo a casa sua, dove tutto partirà subito in salita.