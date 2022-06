Marco Cucolo, ex concorrente dell'Isola dei Famosi, ha dovuto abbandonare il Reality Show a poche settimane dalla finale a causa di alcuni problemi di salute. Tornato in Italia, Cucolo ha rilasciato un'intervista a Fanpage, nella quale ha affermato che - secondo lui - allungare il programma di oltre un mese non è stata un’ottima scelta.

L'opinione dell'ex naufrago

Marco Cucolo ha ammesso di non aver condiviso la scelta degli autori di prolungare l’Isola dei Famosi dal 23 maggio - come inizialmente previsto - fino al 27 giugno. In particolare l'uomo ha detto: "E' stato azzardato. Secondo me sarebbe stato più intelligente allungarlo al massimo di due o tre settimane, non cinque.

Dopo il 23 maggio, giorno in cui inizialmente era prevista la finale, sono avvenuti tutti i problemi. Il ritiro di Roger, poi io, poi Edoardo: i concorrenti che c'erano fin dall'inizio sono stati quasi tutti decimati".

In merito all'esperienza vissuta in Honduras, Marco Cucolo ha confidato di aver perso 23 chili.

Marco e Lory Del Santo hanno fatto pace

Nell'intervista Marco ha poi parlato di Lory Del Santo: "Ora siamo a casa insieme Ho capito cosa le aveva dato fastidio. Lei non è che si aspettasse di essere difesa nel gioco. La cosa in cui credo di aver sbagliato è non aver detto chiaramente che persona è. Con me è sempre stata onesta, sincera, vera. Nelle ultime due settimane era stata presa di mira.

Anche se spostava un ramoscello, era fonte di liti. Era diventata la persona che tutti dovevano attaccare. Sei, sette persone, si sono coalizzate tra loro cercando l'appiglio per farla fuori. Io sarei dovuto intervenire".

Infine, l’ex naufrago ha risposto a tutti coloro che l’hanno definito un burattino solo perché ha una relazione con una donna molto più grande di lui: "Non sono un disperato e non vengo plagiato.

Se sto da tanti anni con una persona, vuol dire che c'è interesse, non sono disperato".

L’ex naufrago dovrà essere operato

All’Isola dei Famosi, Marco Cucolo ha scoperto di avere dei calcoli alla cistifellea. Come spiegato dall’ex naufrago a situazione si è aggravata in Honduras, a causa della malnutrizione. I medici presenti in terra honduregna hanno consigliato al 30enne di operarsi immediatamente.

A tal proposto ha rivelato di essere in attesa di un consulto medico in Italia: "Sono in attesa di fissare una visita con un dottore. Dovrò fare questa operazione e poi potrò tornare alla normalità. Ora sono in una situazione rischiosa, devo fare attenzione a quello che mangio, perché se sbaglio sto male".