Cresce la tensione nelle nuove puntate di Beautiful in onda in America. Le anticipazioni di concentrano su Finn, che si risveglia dopo essere stato in coma per diverse settimane. Davanti a lui c'è Sheila, evasa di prigione grazie alla complicità della guardia Mike, che la segue in ogni suo passo. Finnegann vorrà sapere dove sia finita Steffy, temendo per la sua vita e pregherà la madre di trasportarlo in ospedale, dato che le sue condizioni sono critiche. Ma ciò non avverrà.

Finn verrà ingannato da Sheila, che gli terrà nascosta la verità su Steffy, continuando a inseguire l'unico obittivo di scampare alla giustizia.

Di seguito, le ultime anticipazioni Usa di Beautiful.

Anticipazioni Beautiful puntate Usa: Finn chiede aiuto

John Finnegan è sveglio, ma non certo fuori pericolo. Ha riportato ferite molto gravi, che Li stava curando giorno dopo giorno, essendo medico. Sheila non sa come procedere e non si rende conto che in quella clinica suo figlio potrebbe morire, dal momento che non c'è nessuno che può aiutarlo.

Anche Finn è un medico e, dopo aver ripreso conoscenza, ha supplicato Sheila di farlo ricoverare, o per lui sarà troppo tardi. Richiesta respinta, visto che Carter ha la sola preoccupazione di scampare alla polizia, essendo fuggita di prigione.

Disperato per la situazione e preoccupato per Steffy, Finn vorrà sapere cosa sia realmente successo a sua moglie.

Sheila mente a Finn

Finn si sente mancare la terra sotto i piedi quando Sheila gli mostra il suo certificato di morte: come è stato possibile? La colpa è del medico curante che lo soccorse per primo, qualche momento prima che Li lo portasse nella clinica dove si trova ora per salvargli la vita.

Dopo aver appreso questa sconcertante realtà, Finn capisce che Sheila è completamente fuori controllo e, soprattutto pericolosa.

Tuttavia, vuole sapere che fine abbia fattoi Steffy.

Ovviamente, Sheila gli mente, sviando le sue inopportune domande e blaterando frasi senza senso, a dimostrazione della sua follia.

Mike potrebbe salvare Finn

Ridge, Taylor, Thomas e Steffy - che si trova ancora in Europa - non sanno che cosa sia realmente successo a Finn, e lo credono morto.

Sanno però che Sheila è evasa di prigione e che è molto pericolosa. Stando agli ultimi spoiler, a breve ci sarà un colpo di scena che cambierà ogni cosa.

Pare che Mike, la guardia che ha aiutato Sheila a fuggire, si renda conto di essere nei guai: aiuterà Finn a scappare dalla clinica? Non sarà facile trovare il coraggio di tradire Sheila, specie ora che ne conosce la cattiveria. Ma non è finita qui. Secondo alcuni spoiler, sembra che la prossima vittima di Sheila che vorrà far cadere nella sua rete sia Taylor.