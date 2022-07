Chi sono i nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle 2022? Fervono i preparativi per la nuova edizione dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che tornerà in onda a partire dall'8 ottobre in prima serata.

Anche quest'anno ci saranno nuovi aspiranti ballerini, volti noti dello spettacolo, del cinema, della musica e della televisione, che si metteranno in gioco per cercare di conquistare l'ambitissima coppa del vincitore assoluto.

Tra i nomi che circolano spicca quello di Gabriel Garko, che sarebbe in lizza per prendere parte allo show Rai.

Confermato il ritorno di Ballando con le stelle 2022 su Rai 1

Nel dettaglio, l'appuntamento con Ballando con le stelle 2022 è confermato nella stagione autunnale di Rai 1. La messa in onda delle nuove puntate è prevista a partire dall'8 ottobre e quest'anno saranno 11 le puntate che verranno trasmesse in prime time.

Lo show di Milly Carlucci, quindi, terrà compagnia al pubblico fino a ridosso del periodo natalizio, quando ci sarà la proclamazione del vincitore assoluto di questa nuova edizione, che erediterà la coppa da Arisa, trionfatrice della scorsa stagione assieme al ballerino Vito Coppola.

Ma chi ci sarà nel nuovo cast dello show del sabato sera di Rai 1? I retroscena sui nomi in lizza non mancano e tra quelli in pole position spicca Gabriel Garko.

Chi c'è in lizza per Ballando con le stelle 2022

L'attore, assente sul piccolo schermo da un po' di tempo, sarebbe pronto a tornare in tv e a rimettersi in gioco sulla pista da ballo di Rai 1.

Dopo le passate esperienze come "ballerino per una notte", Gabriel Garko sarebbe in pole position per prendere parte allo show come concorrente a tutti gli effetti.

La conferma non c'è ancora ma, ma secondo le indiscrezioni delle ultime ore ci sarebbero buone probabilità di vederlo in gara.

Iva Zanicchi e Gabriel Garko tra i concorrenti favoriti per Ballando 2022

Tra i nomi citati per Ballando con le stelle 2022 spicca anche quello dell'attrice Nancy Brilli e della cantante Iva Zanicchi.

A tal proposito, la signora Zanicchi ha dato già per certa la sua partecipazione allo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, ma da parte della produzione non c'è stata ancora nessuna conferma ufficiale.

Tra i nomi in lizza per la nuova edizione dello show Rai ci sarebbe anche Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, anche lei assente sul piccolo schermo da un po' di anni.

In lizza come ballerino per una notte di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, invece, ci sarebbe Gregorio Paltrinieri, ma potrebbero arrivare anche altri sportivi, tra cui Gianmarco Tamberi e Dario Verani.