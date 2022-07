Continua su Canale 5 la programmazione della serie tv americana "Beautiful", che viene trasmessa tutti i giorni della settimana con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 4 a sabato 9 luglio, Carter e Quinn si sveglieranno insieme dopo avere passato una notte d'amore. Fuller racconterà tutto a Shauna e per caso Eric ascolterà la conversazione, chiedendo immediate spiegazioni. Inoltre Liam concederà il suo perdono a Thomas e farà sempre più fatica a nascondere a Hope di avere ucciso Vinny.

Carter e Quinn si svegliano insieme

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 4 al 9 luglio, dopo avere trascorso la notte insieme, Carter e Quinn si sveglieranno ed entrambi saranno pentiti per quello che hanno fatto. Intanto Thomas e Ridge consoleranno Douglas, dicendogli come ora Caroline in cielo starà vicino a Vinny. Inoltre grazie all'aiuto di Ridge, Thomas spingerà a più riprese il detective Baker a trovare al più presto chi ha ucciso il suo amico Vinny. Walton e Fuller invece si riproporranno di non vedersi più in segreto, per evitare di fare lo stesso errore.

Zoe chiede l'aiuto di Quinn per tornare con Carter

Secondo le anticipazioni televisive fino al 9 luglio, Zoe sarà totalmente all'oscuro della notte d'amore tra Carter e Quinn e suo malgrado, si rivolgerà a Fuller per poter tornare insieme all'avvocato.

Intanto Liam mal sopporterà di dover mentire a Hope, con quest'ultima che lo presserà nell'avere un maggiore coinvolgimento nella sua famiglia. Inoltre Buckingham manifesterà il proprio stato d'animo sia a Carter che a Quinn.

Nel frattempo Liam sarà divorato al pensiero di aver tolto la vita ad una persona ed arriverà al punto di concedere il suo perdono a Thomas.

In tutto questo Quinn rivelerà alla propria amica Shauna la propria frustrazione a causa delle numerose divergenze con Eric. Tra le altre cose, Zoe persuaderà Carter a dare un'altra possibilità alla loro relazione, ma l'uomo continuerà a pensare a Quinn. Brooke e Ridge dialogheranno in merito ai problemi di coppia di Eric con la moglie.

Wyatt pensa che il padre Bill gli stia nascondendo qualcosa

In base agli spoiler della prossima settimana, Quinn racconterà a Shauna di aver passato tutta la notte insieme a Carter, ma che non ha intenzione di rovinare quanto di buono raccolto in questi anni con Eric per un errore. Il patriarca Forrester proprio in quell'istante farà il suo ritorno e dopo avere ascoltato per caso la conversazione delle due donne, chiederà immediate spiegazioni alla moglie. Shauna interverrà prontamente per difendere l'amica. Infine Wyatt sarà sempre più sospettoso in merito allo strano comportamento portato avanti da Bill e si convincerà che gli stia nascondendo qualcosa di importante.