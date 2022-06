Continua su Canale 5 l'appuntamento della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 27 giugno a sabato 2 luglio, il detective Baker interrogherà Liam e gli chiederà espressamente se è stato lui a uccidere Vinny.

Spencer però grazie all'aiuto del padre Bill negherà ogni suo coinvolgimento. Inoltre Zoe s fiderà di Quinn e le chiederà di aiutarla a tornare insieme a Carter. Fuller però inizierà ad avvicinarsi allo Walton e i due finiranno per trascorrere una notte d'amore.

Liam respinge ogni suo coinvolgimento nella morte di Vinny

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 27 giugno al 2 luglio, Donna comprenderà che tra Quinn ed Eric le cose non vanno bene da molto tempo e farà in modo di riavvicinarsi all'uomo. Intanto Hope racconterà a Brooke che Liam farà il suo ritorno a casa sua. Lo Spencer comunicherà questa novità a Bill e si recherà sul posto. Una volta giunto lì, troverà il detective Baker intento a rivolgere delle domande sull'omicidio di Vinny. L'investigatore tenterà di pressare ripetutamente Liam chiedendogli se è lui l'autore dell'omicidio, ma grazie alla vicinanza di Bill respingerà ogni suo coinvolgimento.

Bill rassicura Liam

Secondo le anticipazioni televisive fino al 2 luglio, Zoe parlerà con Quinn e le chiederà di andare da Carter per convincerlo a farlo tornare insieme a lei.

La Fuller sarà ben contenta di acconsentire alla richiesta, ma quando entrerà in casa noterà l'avvocato con il petto senza vestiti e tra i due scatterà un'immediata attrazione. Intanto Hope riferirà alla madre la sua intenzione di dare una seconda possibilità a Liam. Bill inviterà il figlio a mantenere la calma e di non rivelare nulla in merito a come è morto Vinny.

Nel frattempo Wyatt noterà che Bill è in ansia per qualcosa, ma non è a conoscenza di cosa possa trattarsi. In tutto questo Quinn vedrà di nuovo Carter e il legame tra di loro si farà sempre più intenso, mentre Paris dirà espressamente a Zoe di non fidarsi troppo di Quinn. Tra le altre cose, Liam tornerà a casa e rivelerà a Hope di avere il periodo più difficile della sua vita.

La giovane Logan crederà che sta parlando del tradimento con Steffy, non conoscendo che invece è riferito alla morte di Vinny.

Zoe rifiuta l'aiuto di Paris perchè si fida ciecamente di Quinn

In base agli spoiler della prossima settimana, Brooke suggerirà a Thomas di allontanare le proprie mire su Hope. Il giovane Forrester ribadirà di essere felice del fatto che abbia chiarito con il marito. Intanto Paris proporrà il suo sostegno a Zoe affinchè lei e Carter possano tornare insieme.

La giovane Buckingham continuerà a riporre totale fiducia nell'operato di Quinn. Quest'ultima tra le altre cose, passerà una notte d'amore con Carter. Infine Hope vorrà essere certa che Liam è felice di essere tornati insieme. Spencer le risponderà in maniera decisa che il suo posto è accanto a lei.