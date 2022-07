Tanti colpi di scena saranno al centro delle puntate di Beautiful trasmesse nelle prossime settimane negli Usa. Gli spoiler della soap opera rivelano che Finn dovrà superare diversi ostacoli a causa di Sheila Carter prima di poter ritrovare Steffy Forrester in Europa.

Beautiful: Sheila capisce che suo figlio è sopravvissuto alla sparatoria

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane negli Usa annunciano il lieto fine per Steffy e Finn.

Tutto inizierà quando Sheila fuggirà dal carcere dopo aver capito che suo figlio è sopravvissuto alla sparatoria avvenuta nel vicolo vicino ad Il Giardino.

La criminale, a questo punto, riuscirà a trovare l'abitazione di Li, dove tiene nascosto Finn in coma dal giorno del grave ferimento. In questo frangente, la Carter riuscirà a sconfiggere la rivale, coinvolgendola in un drammatico incidente automobilistico.

In seguito, Sheila si farà aiutare da Mike a prendersi cura del figlio, ancora in coma. Alla fine, il bel dottorino riaprirà pian piano gli occhi, dimostrando di avere qualche problema di memoria.

Finn studia un piano per incastrare la madre biologica

Nelle puntate Usa di Bold and Beautiful, le forze dell'ordine si metteranno sulle tracce di Sheila dopo l'evasione dal carcere mentre Finn dimostrerà di essere molto confuso e pieno di rabbia.

A tal proposito, il bel dottorino chiederà a sua madre biologica per quale motivo non si trova in una stanza d'ospedale per poi chiedere notizie di Steffy, visto che è rimasta coinvolta anche lei nei tragici fatti avvenuti a Il Giardino.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Finn organizzerà un piano per riconquistare la fiducia della criminale, tanto da fingere di concederle il perdono.

Quest'ultima, a questo punto, apparirà sicura che suo figlio l'abbia perdonata per averlo ridotto in punto di morte insieme a Steffy. Dall'altra parte, il bel dottorino si convincerà della pericolosità di Carter, tanto da studiare un piano per incastrarla.

Carter vuole evitare il ricongiungimento tra il dottore e Steffy in Europa

I portali americani annunciano che Finn dovrà superare alcuni ostacoli prima di ricongiungersi con sua moglie in Europa. A fornire qualche dettaglio è arrivato Thorsten Kaye, l'attore che dona il volto a Ridge nella soap opera. L'uomo ha fatto sapere che avrebbero girato delle scene con protagonisti elicotteri ed esplosioni.

Per questo motivo, si presume che il viaggio del dottore verso Steffy sarà irto di pericoli in quanto Sheila sarà pronta a tutto pur di evitare il loro ricongiungimento. La Carter, infatti, riuscirà a seguire suo figlio in Europa, seguita da un esercito di agenti pronti a condurla in carcere. Ma ecco che l'elicottero con a bordo la criminale potrebbe cadere dopo un' esplosione oppure venire finalmente affidata alla giustizia.

Non ci resta, quindi, che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa story-line.