Tante novità attendono i telespettatori di Beautiful in programma attualmente negli Usa. Gli spoiler della soap opera, che avremo modo di vedere nel 2023 in Italia rivelano che Steffy Forrester proverà una certa connessione spirituale con il marito Finn, dato per morto durante una sparatoria in un vicolo. Intanto Eric Forrester sceglierà di condividere il resto della sua vita con Donna Logan.

Beautiful: Steffy ha un legame spirituale con Finn

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 27 giugno a venerdì 1° luglio in prima visione sui teleschermi americani rivelano che Sheila si renderà conto che la vita di Finn è nelle sue mani dopo aver provocato la morte di Li Finnegan, la dottoressa che se ne era presa cura fino a questo momento.

La donna capirà di non potercela fare da sola e per questo chiederà l'aiuto del suo ex tirapiedi Mike.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), nel frattempo, ricorderà i bei momenti passati con Finn dopo la sua decisione di partire per Parigi. In questo frangente, la giovane stilista sentirà un legame spirituale che la lega al suo defunto marito, sebbene non riesca a spiegarlo. Intanto, il bel dottore proverà anche lui questa connessione, mentre Sheila e Mike combatteranno disperati pur di salvargli la vita.

Charlie celebrerà il matrimonio di Carter e Paris

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, in programma nel 2023 sui teleschermi italiani, Charlie sarà onorato quando Carter gli chiederà se può officiare il suo matrimonio con Paris.

Una richiesta che sarà ovviamente accettata dall'uomo, il quale deciderà di portare la sua fidanzata Pam all'evento. Fra gli ospiti spiccheranno l'ex fiamma di Paris, Zende e sua madre Grace. Tuttavia la dottoressa non apparirà per nulla felice che sua figlia sposi l'avvocato. Hope (Annika Noelle), invece, parteciperà insieme al suocero Bill, visto che Liam sarà occupato con altri impegni e non potrà presenziare.

Eric vuole stare con Donna

Inoltre si tornerà a parlare del triangolo amoroso formato da Donna, Quinn e Eric. A tal proposito la sorella di Brooke sarà elettrizzata quando il capostipite dei Forrester la informerà di aver deciso di lasciare sua moglie per vivere il resto della sua vita con lei. In questo frangente, il padre di Ridge ringrazierà Logan di aver portato tanta felicità nella sua vita che non si sarebbe mai aspettato e di non stare più condividendo il tetto coniugale con Fuller.

Infine Eric ammetterà a Donna di aver preso questa decisione dopo aver avuto una conversazione con Hope.