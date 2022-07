Interessanti colpi di scena accadranno durante le puntate di Beautiful trasmesse a metà luglio negli Usa. Le trame della soap opera, ideata dai fratelli Bell, rivelano che Finn mediterà un piano per scappare dalle grinfie di Sheila. Paris Buckingham, invece, si appoggerà a Zende Forrester dopo essere stata lasciata sull'altare da Carter.

Beautiful: Finn vuole scappare dalle grinfie della madre

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse attualmente in prima visione sui teleschermi americani annunciano sorprese a non finire per i fan.

In dettaglio, tutta l'attenzione sarà focalizzata su Quinn Fuller, interpretata dall'attrice Rena Foner. La creatrice di gioielli, infatti, deciderà di affrontare Donna Logan dopo averla scoperta a letto con Eric all'interno di un bungalow. Le due donne avranno un acceso scontro, che lascerà sconvolta la sorella di Brooke.

Inoltre, ci sarà spazio anche per Finn, risvegliatosi dal coma dopo essersi preso una pallottola per salvare Steffy dalla follia della madre. L'uomo, infatti, avrà intenzione di scappare dalle grinfie di Sheila. Per fare ciò, il bel dottorino inizierà a reagire, sorprendendo così la criminale. Quale stratagemma userà la Carter per impedire a suo figlio biologico di sbarazzarsi di lei?

Mike vuole che Sheila si costituisca alla polizia

Nelle puntate americane di Beautiful, trasmesse nel 2023 sui teleschermi di Canale 5 a causa della differenza di emissione con la Cbs, la faida tra Finn e Sheila prenderà una svolta macabra. Il giovane, infatti, si renderà conto di quanto sia cattiva sua madre biologica quando gli mostrerà il suo certificato di morte.

Una presa di coscienza, che manderà nel panico la crinale, la quale temerà di aver ucciso, questa volta per davvero, suo figlio. Finn riuscirà a riprendersi dopo un nuovo tentativo involontario alla sua vita da parte di Sheila?

Nel frattempo, Mike avrà modo di redimersi dopo aver aiutato Sheila ad evadere dal carcere.

L'uomo, infatti, supplicherà la criminale di costituirsi alla polizia dopo che quest'ultima insieme a Ridge e Brooke sono sulle sue tracce.

Paris trova conforto nelle braccia di Zende

Infine, ci sarà spazio anche per Paris Buckingham interpreta da Diamond White. La ragazza, infatti, sembrerà stare meglio dopo essere stata lasciata sull'altare da un uomo che non l'ama. La sorella di Zoe troverà conforto tra le braccia di Zende Forrester Dominguez. Una vicinanza, che potrebbe far capire a Paris che lo stilista è il suo partner perfetto.

In attesa di vedere queste novità in televisione, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al sabato dalle ore 13:45 su Canale 5.