Terra Amara, la nuova soap opera turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, si prospetta sempre più intrigante per i telespettatori.

Ormai è chiaro l'interesse che Demir prova nei confronti di Züleyha. Le anticipazioni rivelano che l'uomo riuscirà a sposare la ragazza per via del ricatto di sua madre. Hünkar farà infatti arrestare Yilmaz e vorrà che Züleyha faccia passare il bambino che porta in grembo come il figlio di Demir, altrimenti potrebbe far uccidere Akkaya. La donna si vedrà dunque costretta ad accettare la proposta di nozze, nonostante non ne sia per nulla felice.

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano inoltre che l'amante di Züleyha stringerà in carcere una forte amicizia con Ali: questa conoscenza si rivelerà molto importante per Yilmaz.

Spoiler Terra Amara, puntate Turche: Demir vuole liberarsi del rivale in amore

Demir scoprirà che Yilmaz e Altun non sono fratello e sorella come hanno raccontato, bensì sono amanti. Züleyha sarà all'oscuro che il marito sia al corrente di tutta la verità. Intanto Demir approfitterà dell'incendio avvenuto in carcere per far credere a sua moglie che Yilmaz è deceduto.

Trascorreranno poi sei mesi, in seguito al quale il governatore prenderà la decisione di concedere l'amnistia ad alcuni carcerati, tra cui Akkaya.

Il figlio di Hünkar temerà che dopo la scarcerazione, Yilmaz possa tornare alla tenuta e portarsi via Altun. Yaman ordinerà a uno dei suoi scagnozzi di far assassinare Akkaya prima che questo esca di prigione. Ali Rahmet Fekeli, un nuovo detenuto arrivato in carcere, riuscirà a salvare Yilmaz dalla morte. Tra i due uomini nascerà un rapporto di grande amicizia, nonostante i primi giorni di carcere insieme siano molto conflittuali.

Anticipazioni Terra Amara, episodi turchi: Demir disperato per la possibile scarcerazione di Yilmaz

Il figlio di Hünkar cercherà di escogitare tutti i modi possibili affinché il suo nemico in amore non esca dal carcere. Demir si metterà in contatto con il direttore del carcere, cercando di convincerlo in tutti i modi a non scarcerare Yilmaz, ma non ci riuscirà.

Demir deciderà così di fiondarsi personalmente a Istanbul, per evitare in tutti i modi che Akkaya possa mettere piede fuori dalla prigione.

Nel frattempo, Yilmaz parlerà con Ali, il suo nuovo amico in prigione. Akkaya confesserà all'uomo di aver intenzione di far ritorno ad Adana per riprendersi la sua amata Züleyha, che Demir è riuscito a sposare con l'inganno. Yilmaz vorrà vendicarsi di Yaman per quello che gli ha fatto: quando sentirà il nome di Yaman, Ali resterà turbato e sorpreso.