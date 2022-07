Tutto è pronto per l'arrivo delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, lo dice anche Pietro Masotti nelle sue recentissime stories Instagram, nelle quali si vedono riuniti tutti gli attori che faranno parte del cast della settima stagione.

E sul set c'è anche Giulia Arena, la bellissima interprete di Ludovica, con la quale Masotti ha fatto un selfie, accompagnato dalla didascalia: "Qualcuno è tornato dalla Grecia". I due sono abbracciati e sorridenti; che sia successo qualcosa durante il viaggio con Torrebruna?

Tuttavia, quello che sta facendo sognare i fan della soap è una frase di Pietro Masotti: "La mia Robertina non si dimentica mai", riferita ovviamente al suo primo amore: che sia un clamoroso spoiler?

Di seguito, tutti i dettagli.

Marcello ama ancora Roberta? Le novità de Il Paradiso delle Signore

Pietro Masotti ha pubblicato una serie di stories divertenti e allegre che raccontano la vita sul set della soap opera campionessa di ascolti. Ora è un uomo nuovo, elegante e raffinato come non mai. Del resto ha deciso di diventare un rampollo per stupire la sua Ludovica, che ha lasciato al termine della sesta stagione per un eccesso di orgoglio e gelosia nei confronti di Ferdinando.

In una delle tante riprese, Pietro Masotti dice: "Robertina non si dimentica, il primo amore non si scorda mai". E, ironicamente, l'attore suggerisce di scriverlo anche sulla sua tomba. Insomma, un post alquanto strano e sibillino che sta facendo sognare i fan de Il Paradiso: ci sarà un ritorno di fiamma tra i due?

Ancora non possiamo saperlo, ma non lo escludiamo a priori.

Ludovica torna dalla Grecia, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7

Giulia Arena è tornata sul set e ha subito fatto un selfie, bella come non mai, con Pietro Masotti, alias Marcello. Il bel Barbieri la strige a sé, scrivendo: "Qualcuno è tornato dalla Grecia", alludendo appunto al viaggio che Ludovica aveva deciso di fare con Ferdinando, dopo che Marcello l'aveva lasciata di punto in bianco.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda a partire da settembre, Ludovica stenterà a riconoscere Marcello, che ha studiato economia in Svizzera e ha cambiato look. Basta con le canottiere e le divise da lavoro; ora è un uomo d'affari in doppiopetto e cravatta, in perfetto stile "Circolo".

Che cosa succederà tra Marcello e Ludovica?

E, a fronte di questo nuovo post di Masotti, ci sarà un colpo di scena che riguarda Roberta, il primo amore che non ha mai dimenticato il buon Barbieri? Nell'attesa di vedere le puntate inedite che partiranno a settembre, continuiamo a marcare stretti i nostri amati protagonisti per scoprire qualche altra chicca sui prossimi episodi.