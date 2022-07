Sebbene la soap tv Il Paradiso delle Signore sia attualmente in pausa estiva, continuano le riprese della settima stagione, in onda da settembre.

L'episodio conclusivo della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ha visto Adelaide prendere possesso delle quote azionarie di Umberto Guarnieri. La contessa di Sant'Erasmo è, ora, a tutti gli effetti co-proprietaria del grande magazzino, e per tale ragioni guiderà l'atelier a stretto contatto con il direttore Vittorio Conti. Ma le sorprese non finiscono qui: Adelaide non perderà, infatti, l'occasione di vendicarsi dell'acerrima rivale Flora, la quale ha conquistato il cuore dell'ex compagno della contessa.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni settembre 2022: Adelaide co-proprietaria del grande magazzino

In particolare le Anticipazioni Tv de Il Paradiso delle Signore relative alla settima stagione suggeriscono che Adelaide sarà in prima linea per decidere le sorti del futuro dell'atelier lavorando fianco a fianco con Vittorio. I due dovranno imparare a collaborare per mantenere la linea di successo del grande magazzino. La contessa, inoltre, cercherà appoggio in Matilde, sua nipote, la quale verrà assunta con l'obbiettivo di sostituire la stilista Flora Gentile. Il direttore Conti, invece, si troverà in bilico tra due fuochi e dovrà fare appello al suo carattere da leader per evitare il rischio di essere sottomesso.

Per Vittorio, tuttavia, si presenta anche l'occasione di lasciare il passato alle spalle e non è da escludere che possa nascere un flirt con la giovane Di Sant'Erasmo: i due, infatti, lavorando insieme, avranno modo di conoscersi l'un l'altro e avvicinarsi molto più di quanto si aspettano.

Flora nell'occhio del ciclone

Nel frattempo Flora sta vivendo la sua relazione con Umberto Guarnieri, del quale è sempre più innamorata con il passare dei giorni.

La giovane Gentile, tuttavia, ha mostrato a più riprese l'intenzione di lottare per il suo amato, imponendosi con coraggio alle minacce di Adelaide. La stilista del Paradiso è finalmente riuscita a ottenere un periodo di felicità.

Al momento, Flora e Umberto sono in montagna a godersi una piacevole vacanza tra innamorati, ma al ritorno al Paradiso, la giovane Ravasi potrebbe trovare un duro colpo ad attenderla: Adelaide non perderà tempo e, come nuovo socio dell'atelier, la prima richiesta che farà al direttore Conti dovrebbe essere proprio quella di licenziare Flora e di inserire Matilde al suo posto.