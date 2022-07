Su Rai 1 continuano ad andare in onda gli appuntamenti con Sei sorelle. La fiction spagnola non smetterà di sorprendere i telespettatori con tutti i suoi intrighi. Nuovi colpi di scena saranno infatti in arrivo nelle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 luglio. Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti ci rivelano infatti che le sorelle Silva avranno a che fare con un ricatto. L'artefice sarà un'operaia, che minaccerà le sei donne di svelare a Don Ricardo della loro presenza in fabbrica. Elisa continuerà ad attendere di fare il suo debutto in società e sarà entusiasta di questo.

Anticipazioni Sei sorelle dal 25 al 29 luglio: arriva un vecchio amico per Adela

Durante le precedenti puntate, Celia è stata infastidita da Joaquín. L'uomo è stato molto aggressivo nei suoi confronti. Le anticipazioni delle nuove puntate di Sei sorelle, ci rivelano che Francisca spingerà Celia a denunciare l'uomo per quello che le ha fatto. Nel frattempo, Don Luis deciderà di recarsi all'Ambigú per sentire la Bella Margherita. Miguel avrà un violento litigio con Joaquín dopo aver scoperto come si è comportato con Celia. All'interno della fabbrica ci sarà una persona che informa Don Ricardo di tutto ciò che accade e Salvador riuscirà a scoprire di chi si tratta. Purtroppo lo spettacolo de la Bella Margherita non si terrà a causa della morte della pianista che avrebbe dovuto far parte dello spettacolo.

Continuerà la permanenza della zia Adolfina a casa Silva. La donna vorrà cercare di far riavvicinare Don Ricardo e le sue nipoti. Salvador inizierà ad essere sempre più pressante nel corteggiamento di Diana. Nuovi problemi arriveranno invece per le giovani Silva, che dovranno affrontare il ricatto di un'operaia che le minaccerà di raccontare a Don Ricardo della loro presenza all'interno dell'azienda.

Un vecchio amico di Adela tornerà a farle visita.

Spoiler Sei sorelle al 29/7: Antonia ed Enrique esasperati

Dopo la morte della pianista dell'Ambigú, ci sarà un nuovo arrivato. Purtroppo, il nuovo pianista avrà un carattere molto scontroso e questo metterà in seria difficoltà Enrique e Antonia. Grazie alla testimonianza di Celia, Miguel verrà scarcerato.

Germa non gradirà la vicinanza tra Blanca e Mauro. Elisa darà un bacio a Carlitos nella speranza di far ingelosire Salvador. La ragazza verrà però vista da Sofia. Diana vorrà insegnare a Chelito le regole dell'etichetta, in modo tale che possa essere convincente in quanto fidanzata di Salvador. Donna Dolores vorrà cercare di mettere la pace tra i suoi figlie e per tale ragione deciderà di organizzare una cena di famiglia, in modo tale che possa ricongiungersi. Purtroppo però, all'evento parteciperà anche Victoria.