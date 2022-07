La telenovela spagnola Sei sorelle prosegue la propria messa in onda su Rai 1. Nel corso delle puntate che verranno trasmesse dal 25 al 29 luglio 2022, Francisca - dopo essersi accorta della presenza di alcuni lividi sul corpo di Celia - le chiederà delle spiegazioni e quando saprà che Joaquin l’ha picchiata, la spingerà a rivolgersi alle forze dell’ordine per fargliela pagare.

Intanto le sorelle Silva faranno i conti con un ricatto inaspettato.

Anticipazioni Sei sorelle fino al 29 luglio: Miguel difende Celia, le Silva ricattate

Gli spoiler degli episodi in programmazione da lunedì 25 a venerdì 29 luglio dalle ore 15:55 circa, dicono che Francisca quando apprenderà che Joaquin ha aggredito Celia, sarà sconvolta dall’accaduto e cercherà di convincerla a denunciarlo.

Intanto Don Luis accetterà di andare all’Ambigú a sentire la Bella Margherita: a sorpresa le esibizioni verranno sospese a causa del decesso improvviso del pianista, ma quando ne verrà assunto uno nuovo Antonia ed Enrique non nasconderanno il loro turbamento.

Elisa invece non farà altro che pensare a come sarà il suo imminente debutto in società. Intanto Miguel prenderà le difese di Celia, visto che quando apprenderà che Joaquin ha avuto un atteggiamento scorretto nei confronti della fanciulla lo affronterà finendo per avere una discussione abbastanza accesa.

Salvador verrà a conoscenza dell’identità della persona che fa avere a Don Ricardo informazioni sugli affari interni della fabbrica. La zia Adolfina farà di tutto per far tornare il sereno tra Don Ricardo e le sorelle Silva, che intanto verranno ricattate da un’operaia che si dirà disposta a svelare la loro presenza in fabbrica all’uomo.

Elisa decisa a far ingelosire Salvador, Donna Dolores vuole far riconciliare i suoi figli

Salvador continuerà a corteggiare Diana, invece Adela riceverà la visita inaspettata di un vecchio amico. Celia nonostante la contrarietà di zia Adolfina, rilascerà una testimonianza a favore di Miguel facendolo tornare in libertà. Nel frattempo German sarà infastidito dalla relazione di Blanca con Mauro, amico del suo defunto marito.

Intanto Elisa, con l’obiettivo di far ingelosire Salvador, darà un bacio a Carlitos sotto lo sguardo di Sofia.

Successivamente Diana darà dei consigli a Chelito per apparire più credibile nel ruolo di fidanzata di Salvador. Infine Donna Dolores farà di tutto per far fare pace ai suoi figli, organizzando una cena a cui prenderà parte anche Victoria.