L'appuntamento con Terra Amara prosegue su Canale 5 e le anticipazioni turche delle nuove puntate rivelano che prossimamente ci sarà uno choc per la protagonista Zuleyha. La donna, infatti, si ritroverà a dover gestire un doloro lutto che segnerà profondamente il suo percorso: la morte di Hakan, che la terrà lontana per sempre da colui che poteva essere il grande amore della sua vita.

Hakan viene ucciso da un colpo di pistola: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara in onda prossimamente anche in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che la relazione tra Hakan e Zuleyha prenderà una piega del tutto inaspettata che porterà a dei risvolti drammatici.

Hakan, infatti, per salvare la vita alla donna, proteggendola da uno sparo di Betul, non si farà problemi a farle da scudo, prendendosi così quel colpo di pistola, che purtroppo sarà fatale per lui.

Pochi minuti prima di questa tragedia, Hakan si era recato a casa della donna per chiederle scusa per un suo comportamento sbagliato e per annunciarle di essere pronto a lasciare definitivamente la città, dopo che lei lo aveva rifiutato.

Zuleyha disperata per la morte di Hakan: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che, poco dopo quel confronto, c'è stato il colpo di scena che ha visto protagonista Betul: quest'ultimo non si è fatto problemi ad aprire il fuoco, puntando in primis a Zuleyha ma alla fine ha ucciso Hakan.

Immediata sarà la reazione della donna che porterà subito il suo amato in ospedale, nella speranza di poterlo salvare.

L'esito finale, però, sarà negativo: per Hakan non ci sarà niente da fare, la sua morte lascerà Zuleyha in un vortice di disperazione e immenso dolore.

In dubbio la programmazione autunnale di Terra Amara nel palinsesto di Canale 5

Nell'attesa che queste nuove puntate turche di Terra Amara arrivino anche nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, resta da capire quella che sarà la futura programmazione della soap opera, durante i mesi della stagione autunnale.

Con il ritorno di Uomini e donne e del daytime di Amici 22, entrambi previsti a partire da metà settembre, la fascia oraria attualmente occupata dalla soap Un altro domani e appunto da quella turca, tornerà ad essere nelle mani di Maria De Filippi.

Cosa ne sarà a questo punto dei restanti appuntamenti con la soap che vede protagonisti Zuleyha e Hakan? E' questa la domanda che cominciano a farsi i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset.