Cosa succede nella nuova puntata di Un posto al sole in onda il 15 luglio 2022 su Rai 3? Si conclude con questo episodio la programmazione settimanale per UPAS in programma come sempre dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20:45.

L'episodio di domani è il numero 5990 che può essere rivisto comodamente e in qualsiasi momento accedendo al portale RaiPlay, dove sono caricate anche tutte le puntate precedenti e delle passate stagioni.

Di seguito, la anticipazioni e la trama del nuovo episodio di Un Posto al Sole in onda venerdì 15 luglio 2022 su Rai 3.

Anticipazioni Un Posto al Sole del 15 luglio 2022

Nella nuova puntata in onda venerdì 15 luglio 2022 continua la stancante messinscena della disperata Martinelli, decisa a ogni costo a non far scoprire a Roberto di aver perso il bambino. Per riuscire nella sua epica impresa, negli scorsi episodi di Un Posto al sole Lara ha fatto licenziare Silvana, nascondendo il suo prezioso anello nel portafoglio della domestica. Un gesto ignobile, che è costato il licenziamento alla fedele cameriera di Roberto, colpevole solo di essersi insospettita.

Ora che Raffaele ha confessato, Eugenio può andare avanti con le sue indagini, ma la situazione all'interno del carcere si fa sempre più complicata dopo le ultime aggressioni.

Lello, leggendo le notizie sul giornale, non può che esserne contento. Atmosfera tesa anche in famiglia, visto che Eugenio non riesce a perdonare Viola per avergli nascosto la verità sul ricatto di Valsano. La distanza tra loro è sempre più incolmabile.

Roberto fa una follia d'amore

Difficile immaginare l'algido Ferri in veste di eroe romantico, ma così lo vedremo nella puntata di domani.

Stando alle anticipazioni di Un Posto al sole, Lara perde le tracce di Roberto e si preoccupa, non sapendo dove possa essere.

Ebbene, Ferri ha mollato tutto per raggiungere Marina a Procida dove, con lo sfondo di un panorama mozzafiato, le confessa il suo amore. Come in ogni scena da film che rispetti, la bella Giordano scapperà ma stavolta il suo innamorato la inseguirà.

Lara sulle tracce di Ferri, anticipazioni Un Posto al sole

Allo stesso tempo, però, Lara vuole sapere che fine abbia fatto Roberto e così si mette alla sua ricerca, anche se avrà un'amara sorpresa. Nelle prossime puntate di Un Posto al sole Marina torna a Napoli e potrebbe scoprire la pancia finta di Lara, dato che starà diverso tempo da Ferri. Se così fosse, per la povera Martinelli sarebbe tutto finito.

Infine, nella puntata di domani, ci saranno problemi anche tra Alberto e Clara, che ha deciso di dare la possibilità a suo padre Mariano di scriverle, anche se non sa se riceverà mai risposta. Una scelta che non è andata proprio giù a Palladini.