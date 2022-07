Terra Amara continua a emozionare i telespettatori italiani, secondo le anticipazioni provenienti dalle puntate già andate in onda in Turchia, non mancheranno i momenti tragici. Yilmaz e Zuleyha, infatti, dopo tante lotte riusciranno finalmente a sperare in un futuro e andranno a vivere insieme al piccolo Adnan, ma proprio quando le cose sembreranno volgere al meglio, il protagonista morirà. Yilmaz in punto di morte si riconcilierà con Demir, chiedendogli di prendersi cura di Adnan e Zuleyha e questo segnerà per sempre l'esistenza di tutti.

Yilmaz e Zuleyha finalmente felici con il loro Adnan: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che per Yilmaz e Zuleyha in futuro ci sarà uno spiraglio di felicità, ma purtroppo durerà molto poco. I due protagonisti, infatti, andranno a vivere insieme con Adnan, ma proprio quando inizieranno ad essere felici le cose si complicheranno tragicamente. Mujgan comunicherà a Yilmaz che il loro figlio è caduto e non sta bene e questo spingerà l'uomo a prendere la macchina e precipitarsi a tutta velocità da lui.

Nel frattempo, Demir e Zuleyha saranno nella loro auto per andare a firmare le carte del divorzio e vedranno Yilmaz guidare in un modo molto preoccupante. L'uomo, infatti, perderà il controllo della sua auto a causa delle cattive condizioni della strada e precipiterà in un burrone davanti agli occhi disperati di Zuleyha.

Yilmaz avrà un terribile incidente e Demir lo salverà dall'esplosione

Secondo le anticipazioni di Terra Amara, la felicità di Yilmaz e Zuleyha sarà spezzata da un tragico evento. L'uomo infatti, cadrà con la sua auto nel burrone e a salvarlo prima che il veicolo esploda sarà proprio Demir, il suo nemico di sempre. Yilmaz finirà in terapia intensiva e ci saranno dei momenti molto emozionanti che faranno sperare i telespettatori fino all'ultimo.

Yilmaz, infatti, darà segnali di miglioramento, mentre Zuleyha continuerà a vegliare su di lui con il sostegno di Demir che proverà a confortarla al meglio.

Zuleyha riconoscerà a Yaman di aver salvato la vita all'uomo che ama e lo abbraccerà con affetto, proprio quando Yilmaz riaprirà gli occhi. Tutti crederanno che l'uomo possa essere finalmente fuori pericolo dopo ore di angoscia.

Il commovente addio di Yilmaz: anticipazioni puntate straniere di Terra Amara

Durante le puntate di Terra Amara che andranno in onda prossimamente anche in Italia, secondo le anticipazioni, tutti si stringeranno attorno a Yilmaz. Mujgan gli prometterà che gli avrebbe concesso il divorzio senza creare più problemi e Fekeli dichiarerà tutto il suo affetto nei confronti del figlioccio al suo risveglio dal coma.

Arriverà anche il turno di Demir, che porterà Adnan da suo padre e i due uomini metteranno da parte tutto il rancore accumulato negli anni l'uno per l'altro. Yilmaz e Demir si prometteranno a vicenda che, se a uno dei due fosse capitato qualcosa, l'altro si sarebbe preso cura della donna che amavano e della famiglia. Infine Zuleyha dichiarerà ancora una volta tutto il suo amore a Yilmaz, ma l'uomo farà appena in tempo a dirle che ricambia i suoi sentimenti e morirà subito dopo.