Mentre in Italia i telespettatori di Terra amara stanno assistendo alle prime difficoltà che Yilmaz e Zuleyha si trovano a dover affrontare per difendere il loro amore, le anticipazioni provenienti dalla Turchia svelano che la vita dei due protagonisti non farà che complicarsi puntata dopo puntata. Dopo aver attentato alla vita del giovane Akkaya, Gaffur si scontrerà con la sorella che lo accuserà di omicidio. Il capomastro della tenuta Yaman sarà sul punto di picchiarla quando Siniye lo fermerà. Ma il dialogo con la sorella gli farà capire che Yilmaz non solo è vivo ma si trova nelle case dei lavorati della tenuta.

Yilmaz sul punto di morire

Seguendo la storyline di Terra amara, secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia pongono l'attenzione sulla vita di Yilmaz. Dopo aver ottenuto la grazia dal governatore dopo aver passato sette mesi in carcere, Akkaya correrà alla tenuta per vedere la sua Zuleyha, avendo saputo da Veli che ha sposato Demir. Ma quest'ultimo impedirà ai due innamorati di vedersi. Mentre la Altun darà alla luce suo figlio, il giovane Yaman porterà fuori dalla casa con la violenza Yilmaz e dopo diverse angherie con l'aiuto di Gaffur arriverà a sparargli alle spalle.

A soccorrere Yilmaz sarà Gulten la domestica che in precedenza si era dichiarata innamorata di lui. La donna chiederà l'aiuto di Sabahattin che sapendo tutta la verità sulla sua relazione con Zuleyha si prenderà cura di lui.

Il medico, stanco delle angherie perpetrate dalla famiglia Yaman, lo curerà e il giovane verrà affidato ad un residente delle case degli operai degli Yaman. Il giovane nonostante la febbre scoprirà che Zuleyha ha partorito un bambino e perderà i sensi. Le sue condizioni di salute peggioreranno.

Gaffur scopre che Yilmaz si nasconde vicino alla tenuta Yaman

Dopo aver fatto visita a Yilmaz che sembrerà sul punto di morire, Gulten si scontrerà con il fratello Gaffur accusandolo di omicidio. Gaffur a questo punto si scaglierà contro la sorella ma non riuscirà a picchiarla perché arriverà Siniye in aiuto di Gulten. Il perfido capomastro però riuscirà a capire che Yilmaz non solo è vivo ma si trova proprio nelle vicinanze.

Gaffur, a questo punto, deciderà di informare di tutti i fatti Demir. Intanto, Zuleyha diventata da poco mamma non saprà che il suo vero amore è vivo ma continuerà a pensare che Yilmaz sia morto in carcere. Cosa farà adesso Demir per liberarsi definitivamente del suo rivale? Dalle sue azioni precedenti è chiaro che il giovane Yaman sia pronto a tutto per continuare a stare con Zuleyha e a fare fuori Akkaya. Per scoprire le prossime mosse non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.