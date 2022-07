Cambio programmazione in casa Mediaset a partire da settembre 2022. A farne le spese saranno Un altro domani e Terra Amara, le due nuove soap che hanno debuttato questa estate nel daytime pomeridiano di Canale 5, le quali saranno soggette a un cambio importante di palinsesto.

Maria De Filippi, con il ritorno delle sue seguitissime trasmissioni che popolano la fascia del primo pomeriggio Mediaset, finirà per "sgomberare" le due soap e al momento non si conosce ancora quella che potrebbe essere la futura programmazione in daytime.

Mediaset, cambio programmazione settembre: De Filippi 'fa fuori' Terra Amara e Un altro domani

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset prenderà il via il prossimo settembre, con il ritorno in daytime di Uomini e donne e del daytime di Amici 22.

Trattasi di due appuntamenti che sono ormai immancabili nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia, entrambi condotti e diretti da Maria De Filippi.

La "signora degli ascolti" del Biscione si riprenderà nuovamente la scena in daytime e dal prossimo settembre sarà nuovamente impegnata alla guida delle sue rodate trasmissioni televisive che finiranno così per far "sparire" dal palinsesto l'appuntamento con Terra Amara e Un altro domani.

Uomini e donne e Amici 22 ritornano al posto delle soap

La fascia oraria attualmente occupata dalle due soap, dalle 14:45 alle 16:40 circa, dal prossimo settembre dovrà nuovamente cedere spazio a Uomini e donne e al pomeridiano di Amici 22, quindi bisognerà capire che fine faranno gli appuntamenti con Un altro domani e Terra Amara in daytime.

Al momento, infatti, da casa Mediaset non sono state fornite ancora delle informazioni specifiche su quella che sarà la programmazione delle due soap a partire dal mese di settembre.

Il palinsesto feriale di Canale 5 risulta essere decisamente "pieno" in daytime, dato che è confermata la messa in onda di Beautiful, Una Vita, dei già citati Uomini e donne e Amici 22, ma anche quella di Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso e poi a seguire ci sarà l'appuntamento con il quiz Caduta Libera, condotto da Gerry Scotti.

In bilico la programmazione di Un altro domani e Terra Amara a settembre

Quale sarà il futuro di Un altro domani e Terra Amara? Una delle due soap potrebbe "sopravvivere" con episodi di breve durata nella fascia oraria che va dalle 16:50 alle 17:25 circa, ossia subito dopo il daytime del Grande Fratello Vip 7 e prima dell'inizio di Pomeriggio 5.

L'altra, invece, potrebbe essere momentaneamente sospesa dal palinsesto pomeridiano di Canale 5, per poi essere ripresa nel momento in cui si arriverà al gran finale di Una Vita, la soap spagnola della fascia 14:10-14:45, la quale saluterà per sempre il pubblico nel corso del 2022.

Di conseguenza, una delle due potrebbe proseguire regolarmente anche in autunno, seppur con episodi che toccherebbero la durata massima di circa 30 minuti (con tanto di pubblicità), mentre l'altra potrebbe ritornare nel corso delle prime settimane del 2023 e fare da traino all'appuntamento con Uomini e donne.

In attesa di scoprire quella che sarà la programmazione ufficiale che verrà messa in atto dai vertici Mediaset, i fan di Un altro domani e Terra Amara potranno continuare a seguire le due soap per tutta la stagione estiva (compreso il mese di agosto) in prima visione assoluta su Canale 5.